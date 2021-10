AMLO ve "ineficiencia y desidia” en la OMS para aprobar vacunas contra COVID

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que en la Organización Mundial de la Salud (OMS) hay una "ineficiencia y desidia" en la aprobación de las vacunas contra COVID faltantes.

"Tratándose de la salud y, es con todo respeto, (hay) una ineficiencia y ya llevamos una semana diciéndolo; no hay respuesta, pedí que me elaboraran un formato de carta, creo que el día de hoy la voy a revisar y voy a firmarla", indicó.

"Estamos hablando de la salud no de cuestiones políticas. Yo creo que es más desidia”, subrayó AMLO al informar que en la OMS no hay respuesta a la petición de que el organismo apruebe o no los esquemas de vacunación contra COVID de cada país, a pesar de que las dosis han mostrado su eficacia y seguridad.

"Yo originalmente pensé enviar una carta a la Organización Mundial de la Salud solicitándoles respetuosamente que acelerarán el proceso de certificación de aprobación de las vacunas que no perjudiquen, al contrario, que protejan; sin embargo, no he tenido respuesta", explicó el mandatario federal.

Durante la conferencia matutina, AMLO dijo entender que las cosas caminen despacio, "pero no lo acepto".

EGC