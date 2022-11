"En nuestro gobierno no hay funcionarios como García Luna": AMLO

Ante miles de personas que abarrotaron el Zócalo capitalino, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se puede jactar de que su gobierno no es encubridor de torturas ni masacres, así como no hay funcionarios como el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Durante su recuento de sus 110 acciones de gobierno, el Presidente de México señaló que aunque le pese a los conservadores en su administración no establece complicidades con ningún grupo de la delincuencia organizada.

"Que nadie se confunda o se haga el que no sabe, en nuestro gobierno no hay funcionarios, lo tengo que decir porque nuestros adversarios son muy hipócritas, muy falsarios, pero es importante que se sepa, qué no hay funcionarios como García Luna; no se permite la violación de derechos humanos, la autoridad no es encubridora de torturas y masacres"