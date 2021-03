AMLO: Si se determina que Ley Eléctrica no procede, pediré reforma a la Constitución

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó la mañana de este miércoles que, si se determina que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica no puede proceder, enviará una iniciativa de reforma a la Constitución.

Al respecto, AMLO informó que no interpondrá denuncias contra el resto de los jueces que están otorgando amparos contra la reforma eléctrica, como lo hizo con Juan Pablo Gómez Fierro, a quien acusó de obedecer a “intereses” al otorgar 11 suspensiones provisionales.

Lo anterior luego de que ya son más de 25 amparos los entregados por al menos dos jueces en México.

No (interpondrá más denuncias), solo la queja que presentamos, pero también hay que transparentar todo, la vida pública debe de ser cada vez más pública, la transparencia es una regla de oro de la democracia y no debe haber intocables, puntualizó.

En la conferencia matutina de este miércoles, adelantó que si la Ley se declara inconstitucional, promoverá una reforma constitucional que permita dar piso parejo a la CFE.

"Yo estoy seguro que no es inconstitucional, pero si lo determinan jueces, magistrados, ministros, que es inconstitucional, enviaría una iniciativa de reforma a la constitución, porque no puedo ser cómplice del robo y del atraco, no puedo aceptar que particulares dañen la hacienda pública y la economía popular", sostuvo.

El mandatario denunció que la oposición está apostando a que en las elecciones del 6 de junio, Morena pierda su mayoría y no puedan aprobar reformas constitucionales: "Necesitamos dos terceras partes, esperan que ya no tengamos mayoría, pero el pueblo es sabio".

López Obrador dijo que es buena la polémica que han generado las suspensiones a la Ley Eléctrica, "porque permitirá transparentar todo lo relacionado con la política de privatización que se llevó a cabo durante el periodo neoliberal, que dio prioridad a las empresas particulares, sobre todo extranjeras".

"Hay corporativos que mediante la interpretación sesgada de la ley están todavía pagando menos que lo que paga una familia de clase popular o de clase media por el consumo de luz. Una tienda de abarrotes paga cinco veces más que un centro distribuidor de las grandes cadenas comerciales", añadió.

El titular del ejecutivo sostuvo que las empresas venían a México a hacer su agosto porque nos veían como país se conquista, pero eso ya cambió.

"Son intereses que tienen que ver con grupos empresariales, intelectuales orgánicos, desde luego con jueces, magistrados, ministros, legisladores. Nosotros vamos a respetar las decisiones del poder judicial, luchamos por una democracia, no aspiramos a una dictadura, queremos una auténtica división de poderes.

finalmente, recordó que enviará una reforma para que no se guarden los expedientes cuando se trata de servidores públicos que están siendo investigados por actos de corrupción, y que por el llamado debido proceso se tienen que mantener en secreto.

"Puede ser que en el caso de particulares, para no violar sus derechos humanos, se reserven sus nombres en los juicios, pero en el caso de un servidor público no, el que roba viola derechos humanos", concluyó.

ntb