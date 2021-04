AMLO advierte que si oposición gana Cámara de Diputados, vetaría Presupuesto

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) advirtió que si sus opositores ganan la mayoría en la Cámara de Diputados, no será tan fácil que le quiten el Presupuesto, pues el Ejecutivo tiene la facultad de veto.

“No está tan fácil”, aseguró AMLO en conferencia de prensa, al referirse al tema del Presupuesto y la posibilidad de que se anulen programas sociales.

NOTA QUE TE PUEDE INTERESAR En Morena no hay plan B para sustituir a candidatos, señala Mario Delgado

AMLO se refirió a un eventual triunfo de la oposición en los comicios para renovar la Cámara de Diputados.

"Por eso nos importa mucho el que las elecciones sean libres y sean limpias, y no hay ningún problema si nuestros opositores ganan, ningún problema habría, si el pueblo así lo decide. Que si ganan nuestros opositores y tienen mayoría en el Congreso nos van a quitar el Presupuesto, no está tan fácil, no es así.

"Que van a quitar los programas sociales porque es populismo, porque es paternalismo, no está tan fácil. Nada más le recuerdo de que el Ejecutivo tiene facultad de veto", señaló AMLO.

AMLO dijo que lo recuerda para que no crean que se quedará de "brazos cruzados", pues es un procedimiento legal que no está fuera de la ley.

Rechaza que gobierno haga campaña para someter a la autoridad electoral

AMLO rechazó que desde el gobierno haya una campaña para someter a la autoridad electoral y explicó que sus diferencias con ellos, es porque no han actuado con rectitud y se han sometido a la antidemocracia de los intereses políticos y económicos.

“Dicen que traemos una campaña en contra de la autoridad electoral y que queremos someter la autoridad electoral, no, no somos iguales, nada más que ya basta de estar simulando de que son demócratas, cuando siempre han estado al servicio de la antidemocracia”.

AMLO aceptó que sus diferencias con el INE o el TEPJF, vienen de lejos, porque considera que se han hecho de la vista gorda en los fraudes electorales.

“Tenemos diferencias con autoridades que todavía tienen que ver con lo electoral, diferencias que vienen de lejos porque consideramos que no han actuado con rectitud y se han sometido a grupos de intereses creados, políticos y económicos, y lo saben bien”.

No obstante, AMLO reiteró que su gobierno no intervenir en el proceso electoral porque no son iguales a las pasadas administraciones.