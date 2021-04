AMLO: Libros de texto reforzarán moral; educación no puede tener ideología neoliberal

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró este lunes que no se puede continuar con una enseñanza educativa en el país con libros de texto gratuitos del periodo neoliberal, por lo que la reestructuración de sus contenidos reforzarán los valores morales, culturales y espirituales.

AMLO reconoció que los cambios que se emprendieron desde hace un año y medio que se formó una comisión autorizada por el Congreso de la Unión, traerán críticas de los opositores, sin embargo, advirtió, ello no será factor para no realizar la modificación al contenido de los libros de texto de la SEP.

En conferencia de prensa mañanera que duró más de dos horas 40 minutos e inició con 20 minutos de retraso, el primer mandatario opinó que se debe regresar a la historia, que es la maestra de la vida, el civismo y a la ética.

"¿Cómo vamos a estar enseñando nosotros con libros del periodo neoliberal? Hay un equipo muy bueno que está trabajando en eso y no hay nada de extremismos porque eso no ayuda; los extremistas no aportan, es fortalecimiento de valores culturales, espirituales, eso es", detalló.

Modelo neoliberal, rotundo fracaso: AMLO

AMLO insistió en que "el modelo neoliberal está demostrado que es un rotundo fracaso que solo sirvió para enriquecer a una minoría".

Explicó que se necesita regresar al civismo, la ética y la historia, pues la característica, entre otras cosas, del periodo neoliberal fue el individualismo, el aspiracionismo, triunfar sin principios morales, de que "el que no transa no avanza".

AMLO admitió que estos cambios que se promueven a los libros de texto nunca serán bien vistos por el conservadurismo al que nunca le ha parecido esto. Al principio de los años 40, agregó, "no les gustó para nada la política del general Lázaro Cárdenas y echaron a andar toda una política distinta".

Luego con el gobierno de Adolfo López Mateos, quien fue el creador de los libros de texto gratuitos, se oponían a ellos abiertamente, incluso había hasta manifestaciones, refirió el mandatario federal.

AMLO destacó que en sexenios anteriores "querían que nos olvidáramos de la historia, estaba de moda lo del fin de la historia, para qué meterse a recordar a Hidalgo, Morelos, Juárez, Villa, Zapata, Lázaro Cárdenas, no, eso no; hasta financiaban películas para demeritar a nuestros héroes".

