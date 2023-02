AMLO dispuesto a llamar a no votar por políticos que agredan a migrantes en EU

El Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que utilizará todos los medios a su alcance para impedir que el tema migrante sea utilizado como bandera política durante las campañas electorales en Estados Unidos.

"No vamos a permitir el maltrato a migrantes y mexicanos. Con muros y militarizando la frontera no se resuelve el problema de la migración. Si hay maltrato a migrantes, principalmente a mexicanos, vamos a denunciar que no se vote por candidatos de EU. En EU hay un movimiento a favor de los derechos humanos"