AMLO: El domingo inicia construcción de puente que comunicará zona turística de Cancún con la urbana

El Presidente Andrés Manuel López Obrador realizará una gira por el sureste mexicano, donde pondrá en marcha los trabajos de construcción de un puente que comunicará la zona turística de Cancún con la urbana y que recibirá una inversión de ocho mil millones de pesos.

La obra cruzará la Laguna Nichupté, además de que se reparará la Avenida Colosio, una de las más importantes de la zona.

“El domingo vamos a iniciar obras en Cancún, el puente que va a comunicar la zona turística con Cancún será de casi 10 kilómetros, sobre la laguna. Es una inversión de 8 mil millones de pesos. Ya se está trabajando, ya se va a iniciar toda la repavimentación con concreto hidráulico de toda la avenida Colosio que siempre ha sido un problema ahí, por los baches y dos o tres obras más urbanas”, detalló el mandatario.

Adicionalmente, “se van a invertir en Cancún como 12, 5 mil millones de pesos, este puente estaba programado para hacerlo de paga para que cobraran, decidimos hacerlo con presupuesto público porque es un reconocimiento al pueblo de Quintana Roo y en especial a la gente de Cancún y de toda esa región”, explicó.

El Presidente indicó que estas obras buscan devolver un poco de la aportación que ha realizado la entidad y de manera particular Cancún, en el municipio de Benito Juárez, que durante mucho tiempo fue el único polo de desarrollo en el sur del país.

“Todo lo que es el Caribe porque le han dado trabajo a mucha gente de todo el país, durante todo el periodo neoliberal esa punta de la península de Yucatán, es el único sitio en donde había trabajo, no así Yucatán, no así Campeche, no así Chiapas, no así Tabasco, no así Veracruz, no así Oaxaca y el resto del país, entonces la gente de Cancún los originarios de Quintana Roo se han portado siempre muy solidarios, muy fraternos, entonces es una inversión para devolverles un poco de lo que le han dado al país. Imagínense es un destino turístico que maneja nada más su aeropuerto, tiene 600 vuelos diarios que llegan de todo el mundo, turistas lo que ha significado” concluyó López Obrador.

