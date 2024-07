AMLO exige a Washington aclare aprehensión de capos

El Presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó la operación de agentes estadounidenses en territorio mexicano para la detención de Joaquín Guzmán López e Ismael Zambada García, y demandó que el Gobierno de Estados Unidos entregue toda la información sobre este caso, pues la que ha aportado hasta ahora la vio insuficiente y, dijo, “no es confiable”.

Cuestionado sobre si hay posibilidades de una incursión de agentes de EU en México para la detención, respondió: “No se descarta, pero no hay pruebas. Lo que sí les podemos decir es que no participó el Gobierno de México”.

El mandatario añadió que se debe esperar a que autoridades de EU informen cómo fue la operación que llevó a la aprehensión de El Chapito Guzmán y El Mayo Zambada, para evitar caer en conjeturas y especulaciones.

No es suficiente (la información), falta mucho. Falta, por ejemplo, saber de dónde salieron. No se descarta (la incursión de agentes de EU al país), pero no hay pruebas. Lo que sí les podemos decir es que no participó el Gobierno de México

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

Dijo que México necesita saber todo lo que sucedió con la detención de ambos personajes, porque “los abogados dicen que un hijo de Joaquín Guzmán fue el que lo detuvo (sic). Entonces, queremos saber, a ver si fue él, con quién. Porque también dice que (había personas) con uniforme militar. ¿Un uniforme militar de México, de Estados Unidos? ¿En qué sitio fue? ¿En dónde? Nosotros tenemos la información, eso sí confirmada, de que no intervino el Ejército Mexicano ni la Secretaría de Marina, confirmado, ni la Guardia Nacional”.

En conferencia, declaró que el Gobierno de EU no les ha entregado los videos de la detención de dichas personas en el aeropuerto de Santa Teresa.

Luego de escuchar el informe enviado por EU a México por el caso de la captura de Zambada García y Guzmán López, que presentó la titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, el Presidente opinó que “no es suficiente, falta mucho. Falta, por ejemplo, saber de dónde salieron”.

Explicó que, originalmente, mandaron de Migración de México el plan de vuelo de Hermosillo, de una avioneta, a Nuevo México, pero “luego se menciona que no salieron de ahí y no se tiene una información confiable. La versión es esta: que salió de Hermosillo una avioneta, pero no hay de parte de EU una información específica; dicen México, pero México son dos millones de kilómetros cuadrados”.

Dijo desconocer si la captura de los líderes del Cártel de Sinaloa tiene que ver con las elecciones en el vecino país, pues son temas que se tratan allá; sin embargo, “hay también el antecedente, como el mismo Gobierno de EU lo está asegurando, de que venían haciendo acuerdos con Guzmán López. Eso es lo que dicen ellos, de tiempo atrás; hablan hasta de dos, tres años de acuerdos”.

Confió, también, en que no habrá hechos de violencia, principalmente en el norte del país, tras la detención de El Mayo y El Chapito, por el reacomodo de liderazgos en el cártel y la lucha por las plazas con otros grupos criminales.

“Estamos pendientes de todas maneras, están pendientes las Fuerzas Armadas, pero no hay nada que indique que pueda haber enfrentamientos. Y convocamos a que no se den estos enfrentamientos, porque no es ese el camino, la violencia no; esperar a que se tenga más información y dar la espalda a la violencia”, refirió.