Campañas electorales: Faltan 70 días de 'cizaña y guerra sucia', asegura AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ,afirmó que solo faltan 70 días de “cizaña y guerra sucia” en su contra, tiempo en que durarán las campañas de proselitismo; aseguró que avizora un porvenir de justicia para los mexicanos, y observó que hay una reacción “muy enclenque”.

En conferencia de prensa matutina, destacó que será el pueblo sabio y honesto quien elija a su reemplazo en la Presidencia de la República, para lo cual reiteró su postura de garantizar elecciones limpias, libres y pacíficas.

“Entonces estoy muy contento, ya nada más faltan como 70 días de cizaña y guerra sucia, 70 días. Ahí va, ahí va, ahí va pasando y ya el pueblo va a decidir, y se acabó, ya después de la elección, pues es seguir trabajando para concluir lo que quede pendiente y la transición, pues ya falta poco y van las cosas muy bien”, dijo.

Refirió que cuando hay una transformación siempre se agrupan las fuerzas conservadoras y los reaccionarios, “pero la enseñanza que nos dejó el maderismo es que este hombre bueno (Francisco I. Madero), con ideales democráticos, es el presidente con más vocación democrática que ha habido en toda la historia”.

El presidente López Obrador recordó que hasta ahora el periodista estadounidense Tim Golden no le ha ofrecido una disculpa pública, tras el reportaje “calumniador” de supuestos vínculos con el crimen organizado. Insistió en que tiene la conciencia tranquila y nada de qué avergonzarse ante los ataques en redes sociales de #NarcoPresidenteAMLO.

“Primero el New York Times, el periodista dos veces galardonado, ProPublica con el periodista más famoso del mundo, dos veces galardonado, un vil calumniador que debería de ofrecer disculpas porque yo no voy a dejarlo, no voy a dejar de mencionar que actúo como mercenario.

“Imagínense con dos premios de periodismo, pues es como el fotógrafo que le dieron el premio retratando el buitre que estaba a punto de devorarse a la niña. Es la enajenación en imagen de los hombres sin escrúpulos”, aseveró el Jefe del Estado mexicano.

Calificó como normal que se den estos ataques en su contra, sin embargo, añadió, la campaña de narcopresidente no tiene efecto en nada. Incluso, dijo que políticamente le ayuda y conviene porque “están como niño con juguete nuevo con eso”.

"Ojalá y tarden más con eso, no tiene ningún efecto. Primero porque yo no soy narcotraficante, no tengo relaciones con narcotraficantes, yo no soy Felipe Calderón que tenía a García Luna de secretario de Seguridad, para empezar, hablando en plata. No tengo nada de qué avergonzarme, tengo autoridad moral, tengo mi conciencia tranquila", enfatizó.

