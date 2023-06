AMLO felicita a Manolo Jiménez y Delfina Gómez por triunfos en Coahuila y Edomex

El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció sobre los resultados de la jornada electoral del domingo 4 de junio, en donde se renovaron gubernaturas en Coahuila y Estado de México para el próximo sexenio, y felicitó a los virtuales ganadores de la misma: Manolo Jiménez, del PRI, para el primero, y Delfina Gómez, de Morena, para el segundo.

En conferencia matutina desde Palacio Nacional, expresó su júbilo con la ciudadanía “porque ejercieron su derecho a elegir libremente a sus autoridades; muy bien, felicidades a la gente y a quienes triunfaron: Manolo Jiménez y la maestra Delfina”.

Destacó que la jornada se realizó sin incidentes. “La gente participó y no hubo protestas postelectorales, aunque todavía pueden presentarse legalmente denuncias. Pero, en los dos casos, los segundos lugares salieron a reconocer a quien obtuvo más votos, lo hizo la candidata del PRI y el PAN en el Estado de México y lo hizo también Guadiana, candidato de Morena”.

A propósito, el presidente reconoció que, aunque el ganador en Coahuila no fue de su partido, lo importante es el bienestar del pueblo: “Una cosa es partido y otra cosa es gobierno; partido, como su nombre lo indica, es una parte. Como ayer lo vimos, hubo pluralidad. Gobierno es atender a todos sin importar el partido de que sean”, manifestó.

El presidente reconoció que, a partir de estos triunfos, el mapa geopolítico del país se reconfiguró.

“Estaba reflexionando acerca de la composición política en los estados pues hay cinco partidos, cuatro o cinco. Morena tiene, con el triunfo de la maestra Delfina, 22 estados; el Partido Verde tiene uno; Movimiento Ciudadanos, dos; el PRI tiene dos y el PAN cinco. Pero los que no pertenecen al movimiento que me apoyó para estar aquí tienen todos los derechos y van a seguir siendo atendidos, porque no tiene que haber distinciones”, aseguró.

Agregó que está garantizado el apoyo federal para obras y programas sociales, por un asunto de justicia social y porque él mismo fue víctima de la opresión del gobierno.

“Nosotros padecimos mucho cuando éramos opositores, que si se estaba en un partido no les daban despensa, llegaban los programas y a ellos no los tomaban en cuenta… eso ya se terminó todos los programas son universales y no ‘¿de qué partido eres?’. Llevamos buenas relaciones con las gobernadoras y aquí está un ejemplo de cómo trabajamos de manera coordinada independientemente de los partidos de los que procedemos”, dijo en alusión al gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, presente para informar sobre los avances de la construcción del Tren Maya en su entidad.

