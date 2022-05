AMLO firma decreto que prohíbe venta de vapeadores y cigarrillos electrónicos

Este martes el Presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto que prohíbe la circulación y comercialización de los vapeadores (cigarrillos electrónicos que son dispositivos a pila que se usan para inhalar un vapor que comúnmente contiene nicotina)

En el marco del Día Mundial Sin Tabaco, el Jefe del Ejecutivo reprochó que los padres no conozcan el daño que pueden ocasionar y mostró un cigarro electrónico.

“Vale 300 pesos, lo consumen en una semana, son mil 200 pesos al mes... fíjense el color, el diseño, e independientemente del decreto que vamos a firmar para que no se permita la venta, es poner el tema sobre la mesa

“Estoy seguro me dejo de llamar Andrés Manuel que la mayoría de las madres, padres, no saben el daño que ocasiona es un asunto de información da hasta cierto prestigio, y se piensa que no son dañinos”.

En su intervención el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell manifestó que no existe dosis de tabaco que no sea dañina para la salud, ni forma de administración alguna que pueda ser benéfica.

Aseveró que no existe dosis saludable de tabaco y es invariablemente dañina. “El consumo sigue creciente en algunos países afortunadamente muchos países tomamos acciones para reducir el consumo de estos productos, pero la industria tabacalera empezó a desarrollar nuevos productos.

“Desde los años 60, empezó a desarrollar alternativas y se inventaron cigarrillos eléctricos o vapeadores, que son artefactos, dispositivos electrónicos, que en vez de quemar el tabaco vaporiza el tabaco o extrae las sustancias del tabaco y lo ponen en un líquido aceitoso”.

El funcionario resaltó que alrededor del tema existía desinformación y desarrollo a la industria tabacalera. Comentó que la gran mentira es que los vapeadores y cigarros son menos dañinos

“También los vapores son dañinos para la salud y no solo eso la segunda mentira es que plantean que los productos son una medida útil para dejar de fumar, hay evidencia de que estos inducen al consumo de tabaco”.

