AMLO: Golpe a la democracia decisión del TEPJF en caso Félix Salgado y Raúl Morón

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuyos magistrados cancelaron de manera definitiva las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, a los gobiernos de Guerrero y Michoacán, fue un golpe a la "incipiente" democracia en México, además de un provocación.

"Considero un exceso lo que aprobaron el día de ayer los magistrados del Tribunal Electoral, es un golpe a la democracia, a la incipiente democracia mexicana. Un acto como el de ayer, arbitrario, lleva un componente adicional, es un acto de provocación, y lo que quieren es subvertir el orden legal, la paz y la tranquilidad", puntualizó AMLO durante la conferencia matutina de este miércoles.

El primer mandatario dijo que no es posible, ni tiene justificación alguna, el que por no comprobar un supuesto gasto de precampaña de 14 mil pesos en el caso de Michoacán, y de 19 mil pesos en el de Guerrero, se les cancele su registro para participar.

Eso no tiene ninguna justificación, repito, se me hace excesivo, y además antidemocrático, por eso hablo de que fue un golpe a la democracia, porque la democracia es el respetar la voluntad del pueblo, en la democracia es el pueblo el que decide, el que manda, expresó AMLO.

En Palacio Nacional, AMLO sostuvo que se afectó a los ciudadanos al quitarles su derecho fundamental de decidir a sus gobernantes.

AMLO llama a acatar resolución y evitar confrontaciones

Pese a ello, el Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a acatar la resolución y evitar las confrontaciones y la violencia. Agregó que "en la lucha por la justicia se pasa por muchos obstáculos", y hay que aprender a evadir la provocación.

Debe también respetarse el veredicto, porque tenemos que apostar a la democracia, entonces no engancharse, no caer en la provocación, aceptar el resultado, sustituir candidatos, y adelante, pero no caer en la provocación de la confrontación y de la violencia, seguir luchando de manera pacífica, expuso AMLO.

López Obrador pidió a los ciudadanos de Guerrero y Michoacán, a no desanimarse ni exaltarse, "hay que actuar con la cabeza fría aunque se tenga el corazón caliente".

"A pesar de este agravio yo invito a todos los ciudadanos de Guerrero y de Michoacán a seguir adelante, a seguir participando, a no desmoralizarse, porque estos golpes llevan también ese propósito, de desmoralizarnos, desanimarnos, no, hay que echarnos para adelante, la libertad no se implora, se conquista, y hay que hace vale la moral y los sentimientos del pueblo en Guerrero y en Michoacán", apuntó.

Consejeros del INE y magistrados del TEPJF actuaron de manera antidemocrática: AMLO

Finalmente AMLO reiteró que tanto los consejeros del INE como los magistrados del Tribunal, actuaron de manera antidemocrática, y los calificó además de conspiradores.

"Esto se explica porque estos organismos, como otros, vienen del antiguo régimen, del antiguo régimen antidemocrático. ¿Ustedes creen que los consejeros o los magistrados del Tribunal Electoral, son demócratas? Yo digo no, al contrario, conspiran contra la democracia, pero es también el momento de dar un ejemplo de sensatez y de responsabilidad, nada de confrontación", concluyó.

