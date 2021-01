AMLO: Guerrero merece atención especial; ofrece ampliar Sembrando Vida

El presidente Andrés Manuel López Obrador, ofreció ampliar el programa Sembrando Vida en Guerrero y señaló que es uno de los estados con más pobreza por lo que merece atención especial.

Si hace falta ampliar el programa de Sembrando Vida en guerrero, hay condiciones, ofrezco que podemos ampliarlo para que esos ejidos de la sierra puedan tener la posibilidad de contar con este programa, que se aplique en todas la regiones de Guerrero Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

Durante su gira de trabajo por Petatlán para la evaluación del programa Sembrando Vida, López Obrador garantizó que en el tiempo que dure su gobierno no faltarán los recursos y aseguró que mes con mes recibirán el apoyo, por lo que exhortó a “no perder el tiempo”,

“Que sucedería si, toco madera... terminamos y llega un nuevo gobierno y ya cancela el apoyo y no se aprovechó el tiempo, no sembramos, no cultivamos la tierra, dejamos pasar una oportunidad, por eso debemos de aplicarnos”, indicó

López Obrador coincidió con el gobernador Héctor Astudillo, quien invitó a pensar en las generaciones futuras, por lo que el Presidente instó a sustituir los cultivos de marihuana y amapola por maíz, frijol, árboles frutales y maderables.

Debemos pensar en lo que vamos a heredar a nuestros hijos, y qué mejor que heredarles una parcela cultivada de coco, de mango… ¿por qué sembrar la marihuana, la amapola? si se puede sembrar el maíz, el frijol, si podemos sembrar árboles ahora que se tiene este apoyo Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

El Presidente dijo que Guerrero merece atención especial y por lo que explicó dos razones; la primera, que Guerrero es un estado que se le debe reconocer por su pasado histórico y la segunda, por ser de los más abandonados y contar con los mayores índices de pobreza y desnutrición en el país.

Tenemos que seguir apoyando a Guerrero. Atender a todos, escuchar a todos, respetar a todos, pero darle preferencia a la gente humilde, primero los pobres Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

