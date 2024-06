Están equivocados

AMLO: No habrá marcha atrás en reforma al Poder Judicial; 'no vamos a cambiar corrupción por justicia' AMLO aseguró que se equivocan quienes piensan que dará marcha atrás en su propósito de reformar al Poder Judicial que está 'podrido, pues 'no se puede cambiar corrupción por justicia'