AMLO: Hay crisis y descomposición en el TEPJF; que renuncien todos

Tras la destitución de José Luis Vargas como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, consideró este jueves que hay crisis y descomposición en el organismo, por lo que deberían de renunciar todos los magistrados.

“Hay una situación de crisis en el Tribunal Electoral, una descomposición, de ahí la necesidad de reformar el INE y el Tribunal. Me enteré ayer que se reunieron los magistrados y destituyeron al presidente, y resulta que el presidente, me dijeron, en una ocasión me insultó”, comentó AMLO.

En la conferencia de prensa matutina, AMLO se refirió a lo que ganan en el Tribunal y que están colmados de atenciones.

"Ganan como dos o tres veces más que yo, y están colmados de atenciones, de privilegios, pero ya es tiempo que las cosas cambien. Ellos mismos deberían renunciar todos por dignidad, por respeto a los ciudadanos, no pueden mantener esa conducta inmoral. Sí es un asunto lamentable, que da vergüenza", aseguró.

A diferencia de otros gobiernos, aclaró AMLO, no se interviene en lo que sucede en el Tribunal Electoral Federal, "no es injerencia, es opinar, es un asunto lamentable que da vergüenza".

Recordó las ofensas lanzadas en el pasado por parte del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, electo como nuevo presidente del Tribunal Electoral, quien le deseó la muerte en un mensaje publicado en redes sociales, "lo que demuestra el nivel y las características de quienes ocupan esos cargos tan importantes".

A pregunta expresa sobre si advertía intereses tras la destitución de Vargas Valdez como presidente del máximo tribunal electoral del país, AMLO destacó que "hay una crisis en el tribunal, una descomposición, de ahí la necesidad de reformar tanto el INE como el TEPJF".

"¿Ve otros intereses?", se le insistió. "No me meto en eso, es politiquería", advirtió, mientras se difundía en la pantalla del salón Tesorería el tuit del magistrado Reyes Rodríguez que decía: "Ojalá ya se muera ese viejo culero de Palacio Nacional", después de haberse contagiado de COVID-19 en enero pasado.

AMLO en su conferencia de medios. Foto: Especial.

Según el mismo magistrado Rodríguez Mondragón se deslindó del mensaje y dijo que se trataba de una fake news.

FGR