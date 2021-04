Caso Salgado: AMLO pide lucha pacífica y no quitar candidaturas por consigna

Luego de pronunciarse en contra de cualquier llamado a la violencia hacia las instituciones, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que no puede ser por consigna que le impidan a un candidato participar en el proceso electoral de Guerrero, como es el caso de Félix Salgado Macedonio, y dijo que debe ser el pueblo quien decida si es un mal representante.

"Que no se quiera descalificar a la mala a nadie", expresó AMLO en conferencia de prensa , donde pidió a los consejeros electorales actuar como auténticos jueces, sin hipocresías, y no fabricar delitos, ni usar excusas para dejar fuera de la contienda electoral a Félix Salgado Macedonio.

"Querer impedir por consigna que no participe un candidato, por qué no dejarle al pueblo que decida, qué no es un agravio, un atentado a la democracia (...) Cómo porque no comprobó gasto de precampaña de 120 mil, 150 mil pesos. Para empezar ese partido Morena, no tuvo -según me informan- precandidatos", señaló AMLO.

AMLO cuestionó la resolución del INE en contra de Salgado Macedonio de retirarle la candidatura. "¿Qué no se puede poner una sanción que no sea quitarle el derecho a participar, cuándo lo han hecho, cuándo?, hablando en plata", apuntó.

Por ello, continuó, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó "sancionénlo, pero no le quiten el derecho a participar y sea el pueblo el que decida si es mal candidato, mal ciudadano, a ver, que el pueblo sancione y el pueblo de Guerrero diga, no por consigna".

Justificó su participación en este caso porque siempre se ha metido cuando se trata de defender la democracia, de principios, y de "desenmascarar a hipócritas. Siempre he dado mi punto de vista y no me importa lo políticamente correcto".

López Obrador refrendó que los consejeros electorales deben actuar de acuerdo a lo que dicte su conciencia, ya que el gobierno jamás va a amenazar ni a presionar a nadie, son libres pero "ya hacer a un lado la hipocresía porque la verdadera doctrina de los conservadores es la hipocresía".