AMLO: INE y TEPJF, "los más tenaces violadores de la ley"

El INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) siempre han sido los más "tenaces violadores de la ley y los más opositores a la democracia", aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador tras criticarlos por "hacerse de la vista gorda" ante el reparto de tarjetas del candidato del PRI en Nuevo León, Adrián de la Garza, a cambio de votos.

Por segundo día se refirió al caso del abanderado de la alianza PRI-PRD al gobierno neoleonés, después de evidenciarlo por el reparto de la denominada Tarjeta Rosa para las amas de casa con un apoyo de 1,500 pesos, si gana la gubernatura el 6 de junio.

¿Cómo creen que me voy a quedar callado si esto es lo que más ha dañado y ha impedido que en México haya una auténtica democracia, cómo me voy a quedar callado ante la compra del voto. Pues no, sea del partido que sea