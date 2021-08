AMLO insiste en usar 12 mmdd del FMI en pago de deuda; critica negativa de Gerardo Esquivel

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que propondrá al Banco de México (Banxico) utilizar los 12 mil millones de dólares que recibirá del Fondo Monetario Internacional (FMI) para pagar una parte de la deuda, y criticó al subgobernador Gerardo Esquivel por decir que la operación no es posible.

"Estaba viendo que Gerardo Esquivel ya se volvió ultra tecnócrata, criticando que no se puede; no se puede porque no se quiere. Pero es que son muy cuadrados (…) Se va a hacer el planteamiento formal al Banco de México", dijo AMLO en la conferencia de prensa matutina.

El subgobernador de Banxico advirtió la semana pasada que esa propuesta presidencial de utilizar los recursos para el pago anticipado de deuda del país, era inviable porque no lo permite la actual legislación, que señala que los activos de la reserva internacional no se pueden destinar al pago de deuda.

Al respecto, AMLO insistió: "Si llegan 12 mil millones de dólares y se colocan en el mercado financiero y vamos a recibir 1 por ciento por el manejo de ese dinero, pero el gobierno tiene que pagar intereses de 4 por ciento por su deuda.

"¿Por qué no se utiliza ese dinero para pagar deuda y ahorrarnos intereses?", preguntó, sin precisar cuándo hará la propuesta formal a Banxico para tomar esos recursos del FMI para abonar a la deuda.

Más adelante, AMLO respaldó la decisión del Banco Central de aumentar la tasa de interés para controlar la inflación, la cual desde hace cinco meses está por encima del objetivo.

"A pesar del aumento del salario, sólo hemos logrado que con ese salario se compren dos kilos más de tortilla. Si no tenemos una inflación controlada, no se gana poder adquisitivo. Es importante que Banco de México actúe para que haya control de inflación y respeto la decisión que ellos están tomando", puntualizó.