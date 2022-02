AMLO insiste en que EU paga campañas de desprestigio; hablará con Biden

El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a Estados Unidos de financiar a grupos y a asociaciones que generan campañas en contra de su gobierno, por lo que dijo que de ser necesario hablará con el Presidente de ese país, Joe Biden.

Al hablar sobre los medios de comunicación y las campañas de desprestigio, reiteró que no dejará de preguntar a Estados Unidos sobre el financiamiento que mantiene con organizaciones que están en contra de su proyecto.

“No se dejará de tratar y que si es necesario se lo plantearé al presidente Joe Biden”, resaltó AMLO.

“Porque toda la campaña en contra nuestra está siendo financiada por traficantes de influencia de México que en el pasado vendían medicinas y hacían jugosos negocios, empresarios que no pagaban impuestos y también por el Gobierno de Estados Unidos que les da dinero a estas asociaciones como la de Claudio X. González y otras”, compartió.

López Obrador calificó a la acción como una actitud “injerencista” pues dijo que ningún gobierno de otro país debe intervenir en los asuntos de México.

“Se debe respetar nuestra soberanía, no somos colonia, no somos protectorado, somos un país libre, independiente, y soberano, además yo represento una autoridad legal y legítimamente constituida, yo fui electo democráticamente, me eligió el pueblo”, enfatizó el Presidente.

Indicó que a nivel mundial se usan bloques de poder mediático para imponer procedimientos de corrupción y para que las empresas puedan robar con impunidad.

“Bueno las empresas no sólo dominan los medios más influyentes, son las empresas las que ponen a los gobernantes, no es el pueblo, son las grandes corporaciones a través de los medios que inflan a dirigentes o a partidos en el mundo”, añadió AMLO.

