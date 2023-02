El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió esperar que avance el juicio que se sigue al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, antes de abrir expedientes judiciales en México sobre presuntas irregularidades cometidas por exfuncionarios mexicanos y norteamericanos.

“Vamos a esperarnos porque todavía esto no termina, hay que esperar y en efecto no hacer juicios anticipados; vamos a ver qué resuelven los jueces, el jurado en Estados Unidos, porque van a venir más testimonios y tenemos que actuar con mucha responsabilidad para, sin ocultar nad,a tener elementos sólidos creíbles y no hacer conjeturas, y vamos a esperarnos”, recomendó el Presidente.

Insistió que en el caso de García Luna ya declaró el exembajador Anthony Wayne, quien señaló no declaró nada y sólo describió que le llamó la atención la pecera que tenía en su casa el exsecretario de Seguridad Pública, pero podría ser llamado otro exembajador, Carlos Pascual, quien se confrontó con el expresidente Felipe Calderón.

“Para quienes no tienen todos los elementos, hacer una reconstrucción sobre la época: este embajador vino a sustituir a otro que se confronto con Calderón, era Carlos Pascual que incluso está en los cables de WikiLeaks y se atrevía a hacer juicios sobre lo que estaba pasando en México, sobre el comportamiento de las instituciones de seguridad, por eso ayer que estamos hablando de este embajador ingreso en 2010 que fue el año de más violencia de más enfrentamientos y asesinatos”, recordó el mandatario.

Señaló que fue durante su representación que se llevó a cabo el operativo de la Secretaría de Marina que concluyó con la muerte del capo de las drogas Arturo Beltrán Leyva, en un condominio de Cuernavaca, Morelos.

“A lo mejor también está contemplado el anterior embajador Pascual que a él si le tocó y fue muy activo cuando el enfrentamiento en dónde perdió la vida, fue asesinado en el combate Beltrán Leyva y luego como a la semana uno de los marinos que había participado, fue un comando y asesino a toda su familia y este señor si supo muchísimas cosas, pero a lo mejor si lo tienen contemplado no adelantar nada”, reiteró.

Sobre las acusaciones que pesan sobre el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, López Obrador dijo que no han abierto una carpeta de investigación porque están analizando los elementos presentados en la Corte de Nueva York para determinar si hay algún tipo de responsabilidad legal.

“Vamos a revisar, no queremos nosotros tomar decisiones sin la reflexión, sin el análisis y, además, buscando siempre contar con pruebas, elementos, para no fabricar delitos a nadie “, enfatizó el Presidente.

