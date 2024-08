AMLO instruye que homicidio de Jonathan Palma sea atendido por el Gobierno federal

El presidente Andrés Manuel López Obrador, instruyó que el homicidio de Jonathan Palma, encontrado con huellas de tortura, sea atendido por la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, con la finalidad de hacer justicia en lo inmediato.

Tras darse a conocer el caso de Jonathan Antonio Palma Acosta, en la conferencia del 26 de junio, el mandatario mencionó que se debe hacer justicia al joven empresario, asesinado en el 2021 en Tijuana, ya que se señaló que hasta la fecha no se cuenta con sentencia contra los probables culpables.

Por ello el presidente Andrés Manuel López Obrador, precisó que los familiares serán recibidos por Rosa Icela Rodríguez, con la finalidad de exponer su caso.

El pasado 26 de julio familiares de la víctima fueron citados para ser recibidos y cumplir así la instrucción del mandatario, sin embargo, al momento de ser atendidos, no fue la secretaria quien se presentó, sino un abogado quien hizo saber a los asistentes que no podía hacer nada respecto al caso en turno, ya que no contaba con facultad alguna.

A dos semanas de haber sido recibidos por autoridades del Gobierno federal, familiares solicitó que el caso sea escuchado por funcionarios y las instancias adecuadas, como lo mandó el presidente para dar solución conforme marca la ley.

Lo anterior frente a un asesinato que contiene elementos probatorios que incriminan a los culpables del artero crimen, y dé paz a una madre que perdió a su hijo y desde hace tres años exige justica.

Cabe recordar que en el mes de junio en el marco de los foros para discutir la Reforma al Poder Judicial realizados en la Cámara de Diputados, familiares y amigos de Jonathan Palma, habían convocado a través de redes sociales a realizar una protesta, debido a las constantes irregularidades en su proceso, pero todo fue detenido por la pronta intervención del presidente López Obrador.

Al día de hoy, Gisela Aidee Cervantes Castro, exnovia de Jonathan y una de las implicadas se encuentra prófuga de la justicia, al ser puesta en libertad del penal de La Mesa en Tijuana en mayo, sin ningún consentimiento legal de algún juez, por lo que, Luis Manuel López Carrillo, entonces director del penal fue cesado.

Por su parte, Raúl Omar Cervantes Castro, hermano de Gisela y Edhit Márquez Ñol, novia de Omar, los dos en prisión, siguen sin recibir una sentencia, al tiempo que existe una línea de investigación que apunta que los tres principales posibles implicados no eran los únicos al interior del domicilio de Jonathan.

Además, los familiares de Palma advierten que, pese a que la evidencia arrojó marcas de tortura y golpes con diferentes objetos y distintas personas, los detenidos declararon que se quitó la vida.

“A pesar de lo anterior las evidencias científicas recolectadas en el lugar, los destrozos, el evidente maltrato que sufrió Jonathan, así como las declaraciones contradictorias de los implicados quienes fueron encontrados en flagrancia, la justicia no llega en un caso que corre el riesgo de ser encajonado en un escritorio de alguna oficina de gobierno”, señalan los familiares de Jonathan quienes exigen justicia.

Jonathan Palma fue asesinado en 2021. Foto: Especial

FBPT