AMLO: Invento propagandístico de opositores supuestos malos tratos a trabajadores del Tren Maya

El Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como un “invento” y un acto propagandístico de sus adversarios políticos que están enojados, las presuntas denuncias de trabajadores en las obras del Tren Maya, ya que, dijo, no existe ninguna prueba de maltrato laboral, acoso y pagos inferiores a lo acordado por parte de militares.

Sin embargo, AMLO informó que se llevará a cabo una investigación sobre estos hechos denunciados durante la conferencia de prensa mañanera por parte de una reportera, pero exhortó a los supuestos afectados que interpongan las denuncias correspondientes y no queden solamente en conjeturas.

“Es la primera vez que escucho una denuncia de este tipo, ojalá y se presenten de manera directa (las denuncias) y desde luego se tiene que hacer una investigación, pero en general no hay maltrato, al contrario, la gente está contenta, los trabajadores que están construyendo esta obra.

#ConferenciaPresidente | Lunes 4 de diciembre de 2023. https://t.co/XcTZ8KetFU — Gobierno de México (@GobiernoMX) December 4, 2023

“Más bien es un asunto que tiene que ver con nuestros adversarios que están enojados, es Claudio X. González, el jefe del bloque conservador y muchos medios que inventan (…)”, aseguró AMLO en la conferencia de prensa habitual en Palacio Nacional.

Expuso que ya no son los tiempos de antes donde la gente se quedaba callada, “por eso me llama la atención porque voy constantemente a las obras y no he recibido una sola queja y me tienen confianza y saben que no permitimos injusticias. Esto es muy propagandístico de ustedes y de los que están en contra de nosotros”, insistió.

AMLO dejó en claro que no está acostumbrado a mentir, ni a robar, ni traicionar al pueblo, por lo cual, “nunca he escuchado una queja de un trabajador, de algún profesional que me diga: ‘oiga están pagando muy mal, nos están explotando, son muy arbitrarios, prepotentes los ingenieros’, o esto de que se están haciendo las cosas muy a prisa y no se están terminando”.

Añadió que todo esto es parte de la campaña orquestada por el grupo opositor a su gobierno, lo cual no es de ahora sino de siempre, reiteró, tras exhortar a las personas a demostrar con pruebas los presuntos malos tratos de altos mandos militares a cargo de las obras del “jaguar rodante”.

