AMLO lamenta que pregunta de revocación de mandato sea “complicada”

El Presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que la pregunta que se incluirá en la consulta para la revocación de mandato sea “complicada” y pidió difundir el contenido para que la gente la conozca y no se confunda.

Hicieron tan complicada la pregunta de la consulta que primero no se conoce, la gente no sabe si va a ser ´sí´ o ´no´, entonces sí pedirles a todos que busquen un buen traductor porque eso tiene que ver con los expertos para que no se vayan a equivocar al momento de ir a votar

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió no modificar la pregunta, pero consideró que la redacción se mantiene confusa.

De todas maneras no estaba clara o no está clara o no se sabe y además de lo que resolvió la Corte ahora informaron que el Tribunal Electoral, no sé si sea cierto, va buscar cambiar la pregunta