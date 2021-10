AMLO llama a universidades a volver a clases presenciales; cuestiona a los que cobran estando en casa

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llamó a las autoridades universitarias y de escuelas públicas que no han regresado a clases presenciales a que vuelvan, pues es necesario.

"Y escuelas públicas que no regresan, ¿por qué?, ¿Están muy cómodos los que reciben su dinero y están en su casa y no corren riesgo? Todo eso significa atraso, si ya se vacunó a maestros y ya ha quedado de manifiesto que no hay riesgos graves para alumnos, ¿por qué no se regresa a clases? Y es un llamado respetuoso a los sindicatos, a los directores y a los alumnos", cuestionó AMLO.

AMLO cuestionó a dichas escuelas el retraso en el retorno presencial a las aulas.

“Ya hace falta y es tóxico y enajenante estar sometido a los sistemas de internet. Ya se vacunó a docentes y no hay riesgos graves en estudiantes ¿por qué no se regresa a clases? es un llamado respetuoso a estudiantes, sindicatos, y autoridades universitarias”, señaló AMLO.

Durante la conferencia matutina, AMLO denunció que en algunas universidades públicas del país hay mafias que manejan el presupuesto a sus anchas, por lo que llamó a las comunidades universitarias a hacer una reforma del manejo del presupuesto.

"Por ejemplo, el señor Raúl Padilla, no es rector, pero es el que manda la Universidad de Guadalajara", acusó AMLO, al afirmar que el Gobierno de México no puede intervenir porque violentaría la autonomía universitaria.

Sobre denuncias de profesores de la UNAM y otras escuelas que reportan falta de pago, AMLO aseveró que es lo menos democrático que puede haber, pero eso lo tienen que resolver los universitarios.

"Para la asignación de cargos académicos hay muchos investigadores que aspiran a ser tomados en cuenta, situación que no pasan porque existen estos grupos de poder, en la UNAM lamentablemente sucede, pero no podemos meternos", opinó AMLO.

AMLO afirmó que estudiantes y maestros tienen que hacer valer sus libertades y no quedarse callados, porque la democracia es una forma de vida que no tiene que ver solo con los procesos político-electorales si no con la vida cotidiana, circunstancia que tienen que hacer valer los académicos.

"En el caso de Conacyt es distinto, porque es un instituto del gobierno, pero las universidades tienen autonomía", expresó AMLO, en el salón Tesorería del Palacio Nacional.