La mañanera de AMLO: 7 de octubre

Este jueves 7 de octubre, desde Palacio Nacional, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ofreció su tradicional conferencia de prensa, conocida como la "mañanera", antes los diversos representantes de los medios de comunicación.

Aumentan 2.4 por ciento los ingresos tributarios

En lo que va de 2021, los ingresos tributarios en el país alcanzaron 2 millones 709 mil 218 pesos, lo que significa un incremento de 2.4 por ciento con respecto al mismo periodo de 2020, informó AMLO.

“No tenemos problemas para terminar el año, tenemos para pagar toda la nómina y aguinaldos de todos los trabajadores al servicio del Estado”, indicó AMLO.

AMLO dio a conocer que en ese mismo periodo hubo un incremento de 45 millones 731 mil pesos por conceptos de devoluciones.

AMLO aseveró que está al pendiente que la distribución sea más justa y de acuerdo con los ingresos de la población.

“Estoy muy pendiente que no se caiga la recaudación, para que así el presupuesto rinda y nos alcance. Veo diario cuanto ingresa a la caja, cómo estamos, porque de eso depende, y ojalá también y esto lo vayan internalizando quienes antes sacaban provecho del presupuesto, porque se beneficiaban minorías”, dijo AMLO.

Destacó que su compromiso es pavimentar todos los caminos en los municipios de Oaxaca, y que se haga con mano de obra local, pero que su labor es garantizar el presupuesto que es de tres mil millones de pesos.

“Tengo el compromiso de que cuando termine mi gobierno, todos los caminos a las cabeceras municipales estarán pavimentados”, afirmó AMLO.

Retomará actos masivos en todo el país

A partir del 20 de noviembre, las giras de trabajo de AMLO se llevarán a cabo con presencia de la ciudadanía, donde habrá asambleas informativas.

“Estamos viendo cuántos puedan llegar y todo lo que nos puedan recomendar los médicos. Pero sí hace falta una asamblea amplia y no solo en el Zócalo, en todos los estados”, expresó AMLO.

Luego de un portazo en Huauchinango, Puebla, AMLO anunció una asamblea masiva en el Zócalo capitalino que será replicada en todos los estados de la República.

Sobre su agenda, AMLO adelantó que en 10 días visitará San Quintín, Ensenada, Tecate, Rosarito y Tijuana, en Baja California para inaugurar obras.

AMLO informó que en esa gira hará un reconocimiento al gobernador saliente Jaime Bonilla y expresar su apoyo a la nueva gobernadora, Marina del Pilar Ávila.

Poder Judicial determinará inhabilitación de Videgaray

AMLO indicó que el Poder Judicial determinará la validez del freno a la inhabilitación del exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray.

“En el caso del exsecretario, van a continuar estos procedimientos y van a ser los jueces los que van a decidir”, informó AMLO.

AMLO informó que el asunto ya lo ha de estar viendo la Secretaría de la Función Pública (SFP), pero que, como todo, el exfuncionario tiene derecho a acudir a instancias legales para resolver el caso.

AMLO consideró como un avance lo planteado por la Ley de Austeridad, en la que un funcionario de alto nivel no puede laborar en una empresa privada durante 10 años después de haber dejado el cargo.

AMLO recordó que en el caso de exfuncionarios del ramo energético como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se fueron a laborar empresas de energía privadas.

La SFP determinó, por acreditarse la falta de veracidad en declaraciones patrimoniales, sancionar a Luis Videgaray con inhabilitación por 10 años para ocupar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

Llama López Obrador a universidades a volver a clases presenciales

AMLO llamó a las autoridades universitarias y de escuelas que no han regresado a clases presenciales para que vuelvan a las aulas, sindicatos y alumnos, pues es necesario.

“Ya hace falta y es tóxico y enajenante estar sometido a los sistemas de internet. Ya se vacunó a docentes y no hay riesgos graves en estudiantes ¿por qué no se regresa a clases? es un llamado respetuoso a estudiantes, sindicatos, y autoridades universitarias”, señaló.

AMLO denunció que en algunas universidades públicas del país hay mafias que manejan el presupuesto a sus anchas, por lo que llamó a las comunidades universitarias a hacer una reforma del manejo del presupuesto.

"Por ejemplo, el señor Raúl Padilla, no es rector, pero es el que manda la Universidad de Guadalajara", acusó AMLO, al afirmar que el Gobierno de México no puede intervenir porque violentaría la autonomía universitaria.

Sobre denuncias de profesores de la UNAM y otras escuelas que reportan falta de pago, AMLO aseveró que es lo menos democrático que puede haber, pero eso lo tienen que resolver los universitarios.

"Para la asignación de cargos académicos hay muchos investigadores que aspiran a ser tomados en cuenta, situación que no pasan porque existen estos grupos de poder, en la UNAM lamentablemente sucede, pero no podemos meternos", opinó AMLO.

AMLO afirmó que estudiantes y maestros tienen que hacer valer sus libertades y no quedarse callados, porque la democracia es una forma de vida que no tiene que ver solo con los procesos político-electorales si no con la vida cotidiana, circunstancia que tienen que hacer valer los académicos.

"En el caso de Conacyt es distinto, porque es un instituto del gobierno, pero las universidades tienen autonomía", expresó AMLO en el salón Tesorería del Palacio Nacional.

