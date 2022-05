AMLO hace un llamado a votar el 5 de junio; pide no dejarse intimidar

Ante señalamientos sobre amenazas y agresiones en entidades en donde se van a realizar elecciones el 5 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los ciudadanos a votar y a no dejarse intimidar.

“No se dejen intimidar los ciudadanos, hay que salir, hay que participar porque quien infunde miedo le tiene miedo al pueblo, no le conviene que la gente participe, le conviene la abstención”, dijo.

Este 5 de junio se realizarán elecciones a gobernador en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Ro y Tamaulipas.

López Obrador aseguró que no estaba pidiendo el voto a favor de nadie, por lo que esperaba no ser multado.

“No sé si me vayan a multar los del INE, no estoy pidiendo el voto a favor de nadie, solo que participen, sino nada más que participemos porque es muy importante la democracia”, mencionó.

Aseguró que entre más democracia, menos corrupción, porque hay competencia, nadie se siente absoluto.

“No es lo mismo que vote el 40 por ciento de los ciudadanos que vote el 70 por ciento, cuando pasa del 50 por ciento es muy difícil el fraude, entre más participación menos fraude”, aseguró.

Tras insistir que la libertad no se implora la libertad se conquista, señaló que ya no es el tiempo del reparto de despensa, del frijol con gorgojo, de la amenaza o de la lista porque que llegue el material de construcción, porque eso la gente ya no lo permite ni lo tolera.

