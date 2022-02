AMLO, Marcelo Ebrard y Ken Salazar recorren la frontera entre México y EU

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el canciller Marcelo Ebrard y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, recorrieron la zona fronteriza en Baja California y Sonora para realizar una inversión en el territorio.

El secretario de Relaciones Exteriores dio a conocer la información a través de sus redes sociales, donde también compartió diversas fotografías del momento.

Conversando con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y Ken Salazar, Embajador de EU en México. Hace mucho no había tantos avances en la relación bilateral. Sin duda en muy buen momento, bien y de buenas

Conversando con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y Ken Salazar, Embajador de EU en México. Hace mucho no había tantos avances en la relación bilateral. Sin duda en muy buen momento, bien y de buenas. pic.twitter.com/IZ6LsH7k6i

Asimismo, agregó que 14 mil millones de inversión fronteriza entre México y Estados Unidos fueron "puestos en marcha" por el Presidente en Tijuana, Mexicali y Ensenada.

Mencionó que AMLO cuida del Consejo de Seguridad y del avance en la protección de familias mexicanas en Ucrania.

Cabe recordar que, por la mañana, el mandatario mexicano anunció que acudiría a revisar los trabajos que se llevan a cabo en las aduanas.

El canciller Marcelo Ebrard también publicó un video donde mostró que se encontraba en la frontera, a la altura de Tijuana y San Diego. En él destacó la importancia de duplicar la infraestructura y hacer nuevas instalaciones para agilizar los movimientos de camiones de carga, vehículos y personas.

El tráfico total son cuatro mil 500 tráileres al día y como México está creciendo exporta más; necesita duplicar esto que tenemos aquí, no sólo los tráileres si no las personas, personas cruzan hasta 30 mil al día, vehículos son 60 mil al día. De hecho, es la frontera más ocupada de todo el mundo, no hay ninguna frontera como esta. Ni en Europa, ni en ninguna parte del mundo