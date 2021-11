AMLO: México apuesta por la generación de energía mediante hidroeléctricas

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que México apuesta por la generación de energía por medio de hidroeléctricas, pues en el país hay 60 embalses para producir dicho recurso y la mejor opción es esa.

"Nosotros no tenemos ningún plan para construir plantas que produzcan energía, ni con carbón ni combustóleo; es más, estamos invirtiendo para procesar combustóleo y convertirlo en gasolinas". Andrés Manuel López Obrador

AMLO señaló que en México los niveles de producción de carbón son menores que en Alemania o Estados Unidos, e insistió en que el país no tiene ningún plan para construir plantas de carbón o combustóleo, más bien se invierten 60 mil millones de pesos para refinarlo como gasolina.

lee más AMLO anuncia reunión con legisladores para agradecer aprobación del presupuesto

AMLO señala que las hidroeléctricas permitirán tener energía más limpia

Durante la conferencia matutina, López Obrador destacó que las presas del país ya comenzaron a funcionar y abastecen de agua a las comunidades, pero algunas no tienen equipo para generar energía.

"Con cambiarles las turbinas de hace 40 años a las hidroeléctricas del país se va a generar mayor energía y más limpia en las presas del país. Ese es el rumbo: tener energía limpia y barata”. Andrés Manuel López Obrador

Descartó que con esa tecnología se produzcan daños ecológicos porque son procesos mecánicos y refiere que a la salida del agua de las presas hay fauna, lo que beneficia al ecosistema.

lee más AMLO descarta impacto ambiental con reforma eléctrica; manda carta a Biden

Preparan campaña informativa para explicar los alcances de la reforma eléctrica

Además de la renovación de 12 hidroeléctricas, AMLO refirió que en Puerto Peñasco, Sonora, se construirá un parque de energía solar y se iniciará una campaña en todo el país para explicar la reforma eléctrica.

"En el Gobierno anterior, la gente no supo; estábamos preocupados porque no se privatizara la industria eléctrica. Ahora queremos que la gente se informe porque los corruptos usaron la bandera de las energías limpias para hacer negocios sucios". Andrés Manuel López Obrador

AMLO recordó que en el sexenio anterior fueron otorgados 110 contratos para la explotación de grandes áreas de petróleo, de los cuales sólo dos producen crudo.

lee más AMLO: legisladores deben aprobar Reforma Eléctrica o demostrarán que no representan al pueblo

"¿Qué hicieron entonces con las concesiones? Las metieron al mercado financiero para especular", reclamó.

No obstante, dijo, esas concesiones no se han cancelado para que no se les acuse de querer expropiar y violaciones al estado de derecho; se conservarán como un testimonio de la corrupción, apuntó.

EASZ