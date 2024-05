AMLO: Muerte de menor en Tabasco fue acción directa en su contra, no por defender a su mamá

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificó como “muy lamentable” la muerte de un menor de 12 años en Paraíso, Tabasco, lo cual no fue por defender a su mamá de un supuesto secuestro, sino una agresión directa contra éste.

MÁS INFORMACIÓN Mañanera de AMLO: 23 de mayo del 2024

AMLO dijo que ya se inició una investigación sobre los hechos.

Básicamente fue a él, salió de la casa, es la información que tenemos, con tres personas que estaban en un carro, creo que quisieron llevárselo a él y salió uno de ellos del carro y le disparó, pero no es lo del secuestro. Ayer se habló mucho de eso sin ninguna prueba, de todas maneras vamos a seguir con las investigaciones y se va castigar a los responsables AMLO, Presidente de México

Dijo que se hablaba de un menor de 12 años, y es muy dolorosa esa situación”, declaró durante la conferencia de prensa matutina.

AMLO destacó que ya hay avances en las investigaciones para detener a los responsables, pero, insistió, no es cierto que intentó evitar el secuestro de su madre, lo cual se confirmó con declaraciones de su abuelita.

AMLO opinó que este caso de inmediato fue aprovechado por sus opositores porque es temporada electoral, “y todo lo que sea para perjudicarme a mí, más que es mi estado. Los corruptos están muy enojados, magnifican mucho todo lo relacionado con la violencia; antes callaban como momias y ahora gritan como pregoneros”.

AMLO destacó que no se puede esperar menos de esa gente que tienen como dios al dinero, “los vuelve locos el dinero, los obnubila. Por eso no debe estar pensando solo en lo material, en el consumismo; la felicidad no es el dinero, ni los bienes materiales”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR