AMLO destaca aumento de salario mínimo en su administración; no sucedía con neoliberales, afirma

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que es necesario analizar cómo se amplían las obras públicas en el país, debido a que la burocracia que actúa como un elefante reumático retrasa los tiempos y permisos.

“Ya ven como es el elefante reumático y la burocracia que todo se lleva tiempo, por ello hay que estar empujándolo, pero como los permisos son federales, el Presidente da la autorización ”, dijo durante la inauguración de la Universidad del Bienestar en San Quintín, Baja California.

El mandatario federal explicó que a su llegada al gobierno, aumentó el salario mínimo que por 30 años no se había realizado, durante el periodo neoliberal, sin embargo, aclaró que a sus opositores no les interesa difundirlo porque les afecta.

“Cuando llegamos aumentamos el salario mínimo, eso no se sabe porque los adversarios no lo difunden o no les conviene, pero en el periodo neoliberal en más de 30 años, el salario mínimo bajaba en vez de subir” Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

López Obrador detalló que en 1990 un salario mínimo alcanzaba para comprar 50 kilos de tortilla, pero al llegar a la Presidencia en 2018 sólo se podían comprar 5 kilos y medio, lo que aumentó el deterioró del poder adquisitivo, ya que esa es la política neoliberal. “El salario a veces bajaba de lo que era la inflación, ni siquiera se incrementaba con respecto a ella. En el tiempo que llevamos se aumentó en casi 50% como nunca se había hecho , pero apenas y aumentó de 5.5 a 7.5 kilos de tortilla”, dijo.

Leer más AMLO reitera agradecimiento al gobernador de Baja California, Jaime Bonilla

A pesar de que hubo un incremento en los salarios a nivel nacional, aseguró que no es suficiente porque debe seguir al alza para beneficio de los trabajadores , ya que en muchas ocasiones no se reconoce su labor en empresas o en el campo. “A veces se olvida que el trabajo es fundamental, se piensa en sólo una actividad productiva; entonces ahí está la gente sembrando y levantando las cosechas, y ojalá cada vez se reconozca más su trabajo”, añadió.

Respecto a la inauguración, señaló que ya son 145 universidades en todo el país, para que los jóvenes que terminan el bachillerato puedan seguir estudiando, y no tengan que irse a otros municipios. Además, el nuevo centro de enseñanza ayudará a que los jóvenes no se vayan por el camino equivocado, no se vean empujados a conductas negativas, no se dejen manipular y engañar, ni influenciar por el consumismo y el lujo barato, y que sólo se piensen en lo material.

“Nuestro Gobierno tiene el compromiso de apoyar a los jóvenes, que se garantice el derecho a la educación y al trabajo, y que no sean discriminados como cuando se les llamaba 'ninis' de manera despectiva” Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

El Ejecutivo recordó que cuando inició el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, “los fifís” no entendían cómo se le iba a dar trabajo de aprendiz o entregar una beca a un joven, porque no estaba en su esquema mental, y tampoco que la educación sea un derecho y no un privilegio.

En un recuento de acciones comentó que se construyó un cuartel de la Guardia Nacional para generar paz en la entidad, y evitar que siga la impunidad en muchos casos de violencia, así como la ampliación de hospital IMSS Bienestar, del que se comprometió a abastecer con médicos, especialistas y medicinas gratuitas.

KEFS