AMLO: costará $2500 regularizar los autos chocolate en frontera

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que este sábado firmará el decreto para regularizar a los automóviles extranjeros irregulares (“autos chocolate”) y adelantó que por este trámite se cobrarán alrededor de 2 mil 500 pesos por cada unidad.

López Obrador señaló que el dinero que se obtenga por estas regularizaciones se quedará en Baja California y sus municipios–donde dará inicio el programa- con la condición de que el recurso recaudado por regularizar los "autos chocolate" se destine a tapar baches.

“Vamos a regularizar todos los vehículos que transitan en toda esta zona fronteriza, en todos los municipios de Baja California, todo el estado se van a regularizar los vehículos, van a aportar una cantidad, van a contribuir creo que son alrededor de 2 mil 500 pesos los que van a aportar para obtener la regularización de sus carros”, señaló el Presidente.

te puede interesar AMLO: 4T en Baja California se debe mucho a Jaime

Inauguración de instalaciones de la Guardia Nacional, desde Mexicali, Baja California https://t.co/FVMVZjMo75 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 15, 2021 En el minuto 25 de este video se puede ver lo que el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, dijo sobre el tema

Durante la ceremonia de inauguración del cuartel de la Guardia Nacional en Mexicali, Baja California, acompañado por el gobernador saliente, Jaime Bonilla, y de la mandataria entrante, Marina del Pilar, dijo que esta medida no se realizó antes de las pasadas elecciones intermedias para evitar que se considerara como una “medida electoral”.

“Quiero hacer mención, aunque es hasta mañana que vamos a firmar el decreto aquí en Baja California, pero quiero adelantar que hicimos el compromiso, nos lo planteó el gobernador Bonilla de que era necesario desde muchos ángulos el que se regularizaran los vehículos que no tienen sus papeles en regla, no me gusta llamarles como se les denomina coloquialmente”, señaló.

En la firma de ese decreto -adelantó López Obrador- estarán el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández y la consejera jurídica de la Presidencia, María Estela Ríos González.

IP: Regularizar "autos chocolate", premio a la ilegalidad

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) señaló que la legalidad de los "autos chocolate" en el país provocará que los vehículos del mismo año-modelo legales ya en circulación disminuyan 20 por ciento su valor por la sobreoferta, además de que representará un premio para las mafias que se enriquecen con el contrabando de este tipo de unidades, lo que significará un golpe al comercio automotor formal.

En el mismo sentido, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) enlistó las afectaciones que la medida traerá consigo, como el hecho de que introducir autos de la manera en la que se hace actualmente incumple en un tema de evasión fiscal, por lo que para el organismo patronal, lo anunciado por el Presidente significa un “cheque en blanco” para la delincuencia.

En segundo lugar ven que la legalización indiscriminada es un golpe al sector automotriz, industria que se enfrenta al peor momento como efecto de la pandemia; además se pondrán en riesgo casi dos millones de empleos vinculados a la fabricación de equipo de transporte.

no te lo pierdas AMDA pide demandar a firmas de Estados Unidos que exportan "autos chocolate"

La Coparmex señaló que una medida así afectaría también las finanzas públicas, ya que se registraría una caída en la recaudación, puesto que, por un lado, ante los recortes en la producción que se tendrían que hacer por una menor demanda de autos nacionales, los fabricantes dejarían de pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Asimismo, habría una contracción en la captación del Impuesto Sobre Autos Nuevos (ISAN), que es un gravamen que los compradores de vehículos nuevos tienen que pagar y que en 2020 logró recaudar poco más de 11 mil millones de pesos por este concepto.

La industria aún resiente las repercusiones de la pandemia de COVID-19, así como la crisis de semiconductores que afecta a la industria automotriz en general, incluso recientemente redujo sus expectativas de crecimiento para este año en 10.3 por ciento.

Se estima que en el país circulan 18 millones de vehículos chocolate, pero por su cercanía con Estados Unidos, más del 90 por ciento proviene del país vecino.

LRL