AMLO niega boicot de países a Cumbre en EU.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador negó que la adhesión a México de países como Bolivia para no asistir a la Cumbre de las Américas si se excluye a alguna nación, y del llamado de los presidentes de Argentina y de Honduras para que todos sean invitados, pueda ser considerado un boicot.

También descartó que su postura de no asistir a la cumbre, en caso de que no se invite a todos los países de la región, pueda provocar un distanciamiento entre México y Estados Unidos.

“No. Siempre he dicho que hemos recibido un trato muy respetuoso del presidente (Joe) Biden. Sin que yo hable de independencia y soberanía, él siempre menciona que nuestro trato se da a partir de un pie de igualdad”, explicó.

En conferencia, agregó que Biden es una persona buena, responsable, que, al ser un demócrata, sabe que debe respetar el derecho a disentir de todos.

“A diferencia de las dictaduras, la democracia significa pluralidad, no es pensamiento único; es poder discernir, no estar de acuerdo en todo, pero respetarnos y buscar las coincidencias; eso es la democracia”, señaló López Obrador.

Reiteró su consideración de que no es correcto que se excluya a algún país del encuentro regional que se desarrollará en Los Ángeles a principios de junio.

“Somos países independientes, libres, soberanos; nos regimos no por mandatos de hegemonías, de países extranjeros; nos conducimos de conformidad con nuestros procesos históricos que, en todos los casos, están plasmados en las constituciones de los pueblos”, enfatizó.

Agregó que, cuando se pide que asistan todos los países, es porque se busca la hermandad de América y la proscripción de la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales.

Hasta ahora, las posiciones más radicales rumbo a la Cumbre de las Américas las han expresado los gobiernos de México, con López Obrador, y Bolivia, con Luis Arce, al señalar que no asistirán en caso de que no se invite a Cuba, Nicaragua y Venezuela.

A esa demanda se han sumado los 14 integrantes de la Comunidad del Caribe (Caricom), quienes la semana pasada, a través del embajador de Antigua y Barbuda, Ronald Sanders, condicionaron su asistencia a que Cuba sea invitada a esta cumbre.

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), cuya presidencia Pro Témpore la ostenta Argentina, ha hecho un llamado a evitar exclusiones que impidan que todas las voces del hemisferio dialoguen y sean escuchadas.

Entretanto, el Grupo de Puebla invitó al gobierno de Joe Biden a realizar la próxima cumbre sin excluir a Cuba, Nicaragua y Venezuela porque, señaló, todos los países latinoamericanos requieren de la cooperación internacional y el intercambio económico para poder soportar la factura social y atender la reactivación económica derivada de la pandemia.

De manera individual, Argentina, con Alberto Fernández; Chile, con Gabriel Boric; Perú, con Pedro Castillo, y Honduras, con Xiomara Castro, no condicionaron su asistencia, pero han señalado la necesidad de que sea un evento no excluyente. El mandatario mexicano señaló ayer que nadie tiene derecho a hablar en nombre de toda América y decidir quién participa y quién no.

“Nos conducimos de conformidad con nuestros procesos históricos, que en todos los casos están plasmados en las constituciones de los pueblos”, enfatizó.

Para López Obrador, es el momento de un cambio de política en América, y no descartó que el presidente Biden haga la invitación a todos.

“Me dio gusto que ayer (miércoles), en la Casa Blanca todavía, y es cierto, se sostuvo que no se han girado invitaciones; a mí no me han invitado formalmente y tengo información que no han girado invitaciones a nadie. Entonces, vamos a esperarnos y sería un hecho muy importante, histórico”, agregó.

Si se excluye, no habrá nueva era en relaciones: SRE

Para el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, no se puede excluir a países de la Cumbre de las Américas y al mismo tiempo buscar una nueva era en las relaciones de Estados Unidos con América Latina, ya que sería “más de lo mismo”.

Es por ello que, frente a las políticas del pasado, el canciller señaló, a través de una serie de mensajes difundidos en redes sociales, que la propuesta de México es avanzar. “Pasado frente al futuro que se nos ha venido encima y reclama unión de las Américas. Hay que elegir. México propone avanzar”, señaló.

Ebrard recordó que en la VI Cumbre de las Américas se resolvió invitar a Cuba, con el fin de contar con la presencia de todos los países: “el acuerdo referido no ha sido modificado; para ello se requeriría de un proceso de consulta”.

Cuestionó las críticas a la posición del Presidente Andrés Manuel López Obrador de que se invite a todos los países a la Cumbre de las Américas de este año, ya que son de quienes aplaudían en 2015 la invitación del Presidente Obama a Raúl Castro a la Cumbre en Panamá.

“Le dije al presidente Castro lo que he dicho en público: que nuestros gobiernos seguirán teniendo diferencias y Estados Unidos seguirá defendiendo firmemente los valores universales y los derechos humanos. Al mismo tiempo, acordamos que podemos continuar dando pasos hacia adelante que promuevan nuestros intereses mutuos”, de acuerdo con el discurso de Obama que presentó Ebrard.

Es por ello que el Canciller reiteró que el Presidente Obrador propone el camino iniciado por el expresidente norteamericano Barack Obama.

