AMLO no abandonará a Nuevo León en crisis de agua: Segob

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró este martes que el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no abandonará a Nuevo León, “ e n esta y en ninguna otra crisis. Lo que sea necesario, ahí va a estar el Gobierno de México” , puntualizó.

Comentó que que para finales de 2023, la presa La Libertad de Nuevo León estará en condiciones de captar agua de lluvia, para atender la crisis que vive el municipio de Monterrey.

Ante funcionarios de los gobiernos federal y local, así como representantes de los sectores empresarial, industrial y agrícola, durante el evento “Juntos por el Agua de Nuevo León”, en la Nave Lewis del Parque Fundidora, señaló la importancia de prevenir un nuevo escenario como el que se vivió en este año por la falta del recurso.

Lo más importante ya no es pasar este año, pasar esta sequía. Lo más importante es que no nos vuelva a suceder y que el año próximo ya no estemos penando por la falta de agua