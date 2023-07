AMLO ofrece 6,500 millones de pesos a Calica por predio en Playa del Carmen

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que hará un ofrecimiento de 6.500 millones de pesos a la minera Calica por la compra del terreno de dos mil 411 hectáreas ubicadas en Playa del Carmen, Quintana Roo; dijo que si aceptan se podría retirar la demanda que presentó el Gobierno federal.

"¿Qué les planteamos? Se mandó a hacer un avalúo de todo y tiene un valor de alrededor 6.500 millones de pesos. La oferta es: comprar todo y esta parte que son las dos mil hectáreas, la mayor extensión del terreno la vamos a convertir Área Natural Protegida, ellos se van a sentir satisfechos, van a decir que están contribuyendo a evitar cambio climático", refirió.

Durante la conferencia de prensa mañanera, el presidente informó que enviará una carta al embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, para hacer la propuesta a los dueños de Vulcan en ese país, la cual confió en que se aceptada.

te interesa Indigenistas Nylon vs. Calica

"Estamos haciendo una propuesta a los de Vulcan. Ya mandamos hacer un avalúo, tiene 2 mil 411 hectáreas; ahora se van a enterar, aunque va en camino la carta que envió a (Esteban) Moctezuma para que formalmente les haga la propuesta de que se les compra todo", señaló.

Sin embargo, el primer mandatario comentó que la empresa está en espera de que culmine su mandato, que pase el tiempo, y apostar a que regresen los corruptos para buscar algún arreglo.

"Están pensando que va a ser como antes, y entonces nos vamos a quedar, pues no, estas cosas tienen que resolverse, ya estamos cuidando reservas", refirió el presidente al informar que se han convertido 16 mil hectáreas en reservas naturales protegidas en todo el país.

Adelantó que antes de dejar el Gobierno federal quedará resuelto, de una u otra manera el caso de Calica en Quintana Roo.

“Al momento que se llegue al acuerdo se tienen que suspender las denuncias, ahora si no hay acuerdo sigue el juicio y quedamos en libertad, pero no es una propuesta indecorosa, abusiva, es buscar ya un acuerdo”, remarcó.

Por último, el presidente López Obrador aseveró que "pobremente hay presupuesto" para hacer la compra de las más de dos mil hectáreas a Vulcan, gracias a que "ya no se roban el dinero".

“El problema de México no era la falta de presupuesto sino la corrupción. Presupuesto tenemos porque estamos recaudando bien, no hay corrupción, las obras que hacemos se paga lo justo, no 3, 4, 10 veces más, por eso nos rinde", concluyó.

Síguenos en Google News

DAN