AMLO rechaza acusaciones de GIEI; Marina y Sedena dieron información, dice

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que las secretarías de Marina y Defensa Nacional no hayan colaborado con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para encontrar la verdad sobre la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.

Aseguró que cumplirá su compromiso de campaña asumido con los familiares de las víctimas para dar con su paradero y que no haya impunidad, después de que se logró romper “el pacto de silencio”.

El presidente agregó que hasta ahora hay 115 detenidos que no son funcionarios menores o "personas de pocas influencias", sino el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, así como dos generales de alto rango.

te interesa Padres de los 43 piden cita en Palacio para que les den archivos

Por uno 'no se va a manchar toda una institución'

En el último informe presentado por los representantes del GIEI se acusó a las Fuerzas Armadas de haber ocultado información sobre los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014, cuando desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Ignacio Burgos”.

"No es cierto que Marina y Defensa no estén ayudando, respeto su punto de vista, pero no lo comparto, porque si se ha avanzado, es por la colaboración de Marina y Defensa y también por la decisión que hemos tomado de que no se permite la impunidad", dijo.

“Que una cosa son las instituciones y otra los funcionarios, y no por el mal comportamiento de un funcionario se va a manchar toda una institución. Por qué se ocultó todo esto, la verdad, porque supuestamente se iban a afectar las instituciones, cuando es lo contrario”, afirmó López Obrador.

Acusó que algunos quisieran socavar instituciones como Marina y la Defensa Nacional que son muy importantes para el funcionamiento del Estado mexicano; "di la instrucción de que se vaya a fondo y hemos avanzado y vamos a seguir adelante", insistió.

Recibirá a padres de los 43 cuando tenga nueva información

En la conferencia de prensa mañanera, el presidente de México refirió que sí se reunirá con los padres de familia de los 43 jóvenes de Ayotzinapa cuando se tenga nueva información.

"Lo más importante ahora es la búsqueda porque ya tenemos información, ya se rompió el llamado ‘pacto de silencio’, y ya tenemos una aproximación a lo que sucedió y quiénes fueron los responsables, y en eso vamos a seguir avanzando, están abiertas las investigaciones", destacó.

Y aseveró que: "Pero lo que más nos importa, nos interesa es saber dónde están los jóvenes porque podemos llenar las cárceles de responsables, pero ¿si no encontramos a los jóvenes? Entonces, estamos trabajando en eso todos los días buscando encontrar a los jóvenes".

Síguenos en Google News

DAN