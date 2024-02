AMLO pide a Biden política de buena vecindad y no pelearse, aunque pensó en no recibir a enviada de EU

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a Estados Unidos mantener una política de buena vecindad, con un pie de igualdad porque “no podemos pelearnos”, a pesar de que pensó en no recibir a una comisión enviada por su homólogo Joe Biden, tras la investigación de la DEA de presuntos vínculos con el narcotráfico.

Reconoció que este caso donde se señala que presuntamente recibió más de dos millones de dólares para su campaña presidencial en 2006, afecta la relación con el vecino país del norte porque no es posible dialogar con ellos cuando lo acusan de “narco” .

“Me pidió el presidente Biden, quería hablar conmigo, hablamos por teléfono y una de las cosas que se trató es que yo reciba a la representante Elizabeth (Sherwood-Randall) que es una mujer extraordinaria, encargada de seguridad nacional, gente muy cercana a él, muy sensata, porque no los iba yo a recibir, ya hice el compromiso que sí, porque ¿cómo voy a estar ahí sentado si soy un sospechoso?

“Si ellos tienen sospechas de mí, ¿cómo los voy a recibir?, ¿cómo van a estar sentados con un presidente vinculado al narcotráfico? Así se los mandé a decir con la secretaría de Relaciones Exteriores a los asesores de la Casa Blanca, de manera muy amable”, señaló AMLO durante su conferencia matutina.

AMLO (der.) y Joe Biden (izq.) en reunión. Cuartoscuro

Gobierno mexicano presentó 10 propuestas sobre migración a EU

Dijo que en el marco de la llamada con Biden, el Gobierno de México hizo 10 propuestas en beneficio de los migrantes, que son: regularizar a mexicanos que llevan más de 5 años viviendo y trabajando en EU; aprobar presupuesto de 20 millones de dólares anuales para destinarlos a países pobres de América Latina y El Caribe, arreglar conflictos con Venezuela para evitar la migración.

Agregó: Abordar el bloqueo a Cuba, mantener el programa migrante por la vía legal creado por el presidente Biden, con procedimientos legales de solicitud de asilo o trabajo; no optar por construir muros ni cerrar fronteras; combatir el narcotráfico, consumo y distribución de drogas, como fentanilo.

De igual manera, regular la venta de armas en Estados Unidos; establecer un plan conjunto para impulsar el comercio entre ambos países, e integrar a todo el continente de manera gradual con respeto a las soberanías de cada país en temas económicos.

AMLO se refiere al reportaje de Tim Golden en conferencia matutina. Foto: Cuartoscuro

Acusa a autor de polémico reportaje de tener vínculos con la oposición mexicana

Por otro lado, acusó al periodista Tim Golden, autor del reportaje publicado en la agencia ProPublica, de tener vínculos con agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y con integrantes de la oposición mexicana, así como de armar una “difamación” y un “golpe” en su contra.

“Pero miren lo que pasó: nada, nada, nos hacen lo que el viento a Juárez y no es grosería”, afirmó, tras mencionar que no abordó el tema de la disculpa pública con Biden, como él lo había planteado hace unos días tras la información del supuesto financiamiento del crimen organizado a su campaña presidencial.

Sin embargo, lamentó que los republicanos condicionen el voto a favor de apoyar recursos para conflictos armados en el extranjero siempre y cuando existan medidas antinmigrantes. Con ello, añadió, “nos quieren agarrar de moneda de cambio”, lo cual es inaceptable.

.@lopezobrador_: Bloque opositor está haciendo el ridículo; busca atacar y afectar a la 4Thttps://t.co/fKg2T9lep6 — La Razón de México (@LaRazon_mx) February 6, 2024

“Lo que no aceptamos es que haber, va el gobernador de Texas o cualquier senador, diputados del partido republicano a decir: ‘si no cierran la frontera no autorizamos presupuesto para la guerra en Ucrania’. ¿Y a nosotros qué?

“Ojalá y no autoricen presupuesto para la guerra, no al armamentismo, sí a la paz, lo que hay que autorizar es dinero para el desarrollo, para atender las necesidades de los pueblos. Pero es el colmo que utilicen a nuestro país y ahí viene la propaganda en contra, pues no, no”, aseveró.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

AM