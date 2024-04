AMLO pide a CELAC suscribir denuncia mexicana ante CIJ para expulsar a Ecuador de la ONU

En la cumbre virtual de la CELAC, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) solicitó a sus pares que integran la Comunidad de Estados suscribir, si la consideran viable, la denuncia que México presentó contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya por la irrupción violenta en su sede diplomática en Quito, el 5 de abril pasado.

“Nosotros agradecemos la solidaridad de la mayoría de los pueblos y de los gobiernos de América Latina y del Caribe y queremos también proponerles, si lo consideran viable, factible, que nos acompañen suscribiendo la denuncia en el tribunal de justicia internacional”, propuso.

Con la ausencia del presidente ecuatoriano Daniel Noboa, AMLO reiteró que el allanamiento a la embajada de México en Quito fue una flagrante violación a la soberanía nacional y al derecho internacional, así como a las convenciones de Viena y Colombia sobre asilo político.

En su participación, AMLO recordó lo expresado a su contraparte de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de que si no hay respeto al derecho internacional se volverá a la época de “los gorilas”, es decir que prevalezca la ley del más fuerte.

“Le decía yo al Presidente Lula que sería el mundo de los gorilas, estaríamos viviendo en el mundo de los gorilas con todo respeto a los gorilas, es lo que nosotros estamos planteando.

“Desde luego está de por medio el derecho de asilo, ustedes saben lo que ha significado históricamente para México el garantizar la protección y el asilo a perseguidos políticos, es algo histórico”, declaró.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, destacó que lo sucedido en la Sede diplomática mexicana en Ecuador donde la policía ingresó de forma violenta para sacar al exvicepresidente Jorge Glas, “fue un acto de barbarie”.

“Lo que ha sucedido con Ecuador es parte de eso, barbarie, no se puede denominar de otra manera. Comparativamente no es igual a lo que sucedió con la embajada de Irán, o a lo que está sucediendo con Gaza, Ecuador y a Israel prácticamente dándose la mano en la competencia por la barbarie, eso no puede ser”, opinó.

El brasileño Lula Da Silva dijo por su parte, que la inviolabilidad de las misiones del personal diplomático conforme lo establecido en la Convención de Viena no admite excepciones en los acuerdos de derecho internacional.

“Lo que sucedió el día 5 de abril es deshonorable y no afecta solo a México, tiene que ver con todos nosotros. Un pedido formal de disculpas por parte de Ecuador es el primer paso que tiene que ocurrir”, planteó.

