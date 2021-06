AMLO pide a Daniel Ortega libertad al pueblo para elegir en Nicaragua, no encarcelar ni reprimir

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió a su contraparte de Nicaragua, Daniel Ortega, garantizar las libertades a los ciudadanos de elegir libremente a sus gobernantes, sin reprimir ni encarcelar a sus opositores, como ha ocurrido en las últimas semanas en ese país.

Al fijar su posición en torno a los sucesos en esa nación centroamericana donde han sido encarcelados cinco precandidatos, periodistas y activistas, AMLO señaló que México mantiene una política exterior de plena defensa a los derechos humanos de la población.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, el 25 de junio de 2021. Foto: Cuartoscuro.

"Consideramos que se deben garantizar las libertades y no debe haber represión en ninguna parte; ni en Nicaragua, ni en Colombia ni en ningún país del mundo se debe optar por la fuerza, nada por la fuerza todo por la razón y el derecho. Y no encarcelar que sea el pueblo el que de manera libre decida sobre las elecciones", sostuvo.

En conferencia de prensa matutina en el salón Tesorería de Palacio Nacional, AMLO opinó que si se actúa de esa manera, garantizando la libertad plena a la población para elegir a sus representantes, se impide a quienes están acostumbrados a intervenir en asuntos de otros países, el que tengan pretextos o excusas para entrometerse.

Ojalá y en Nicaragua, en Colombia y en el Perú también se resuelva todo por la vía pacífica y que se constituyan gobiernos democráticos, libres, con la legalidad y legitimidad suficiente, sean de la tendencia que sea.

Más adelante AMLO recordó que en la reciente reunión con empresarios mexicanos les manifestó que se debía hacer un esfuerzo para tener en los órganos electorales a auténticos y verdaderos demócratas.

"No esos que son demócratas cuando les conviene, como ha sucedido de que a ver, gana un candidato, pero según ellos es populista, es comunista, entonces, no, no hay que aceptarlo. Está permitido, según ellos, hacer un fraude patriótico porque el candidato que ha ganado es un peligro para el país", subrayó AMLO.

López Obrador dio a conocer que leyó recientemente un artículo de un escritor famoso sobre las elecciones del Perú, "y adelantándose a los hechos, diciendo que si gana este señor (Pedro Castillo) va a ser terrible para Perú, es una falta de respeto al pueblo actuar así".

"La verdad es una vergüenza que un hombre de tanta estatura, de talla intelectual reconocida, tenga ese pensamiento retrógrada y lo peor es que se presenta como liberal. Entonces que haya libertad para todos, democracia y que nadie se imponga por la fuerza", puntualizó el mandatario.

ntb