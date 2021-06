AMLO pide a gobernadores electos aplicar código de "no mentir, no robar, no traicionar"

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) refrendó a los 11 gobernadores electos de Morena seguir el código de ética del movimiento de no mentir, no robar y no traicionar; confió que con ellos al frente le va a ir muy bien a los estados que van a administrar para los próximos años.

AMLO declaró sentirse contento, satisfecho, tras la reunión que sostuvo ayer en Palacio Nacional con los próximos mandatarios estatales, pues todos están conscientes de que hacer un buen gobierno depende en 99 por ciento manejar con honradez el presupuesto público, eso es lo principal y un compromiso que asumieron.

En el caso de quienes provienen del movimiento que nos trajo a la Presidencia, no mentir, no robar, no traicionar al pueblo, ese es el código de ética, así se sintetiza y ellos están en ese plan, en esa tesitura, tienen esa convicción. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

"De modo que estoy bastante contento, tranquilo, satisfecho y creo que le va a ir muy bien a los estados donde van a gobernar estas mujeres y hombres con principios y convicciones", afirmó AMLO durante la conferencia de prensa mañanera.

Calificó el encuentro con los gobernadores electos de Morena como fraterno, y destacó que fueron electos de manera democrática, legal y legítima.

Expuso que abordó con Alfonso Durazo (Sonora), Lorena Cuéllar (Tlaxcala), Indira Vizcaíno (Colima), Marina del Pilar Ávila (Baja California), Rubén Rocha (Sinaloa), Miguel Ángel Navarro (Nayarit), Evelyn Salgado (Guerrero), David Monreal (Zacatecas), Layda Sansores (Campeche), Alfredo Ramírez (Michoacán) y Víctor Castro (Baja California Sur), los problemas de cada una de las entidades.

"Hablamos de cómo vamos a trabajar de manera coordinada, fue un buen encuentro y voy a reunirme también con los cuatro gobernadores restantes, con el gobernador de Tamaulipas (sic), Querétaro, la gobernadora de Chihuahua ya solicitó una audiencia, una entrevista y con mucho gusto voy a reunirme con ella y también con el gobernador electo de San Luis, en su momento", apuntó AMLO.

Por último, el jefe del Ejecutivo federal consideró que se llevará a cabo una transición tranquila, pues no ha habido problemas postelectorales, aun cuando hay protestas, pero todo se está canalizando a través del INE y el Tribunal Electoral federal.

ntb