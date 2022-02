Embajador de EU pide piso parejo en la eléctrica

El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que durante la discusión de la reforma eléctrica, el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) tendrán que definir si votarán para beneficiar al sector público con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o al sector privado con Iberdrola.

En conferencia de prensa en Tlaxcala, explicó que para la aprobación de la iniciativa constitucional se requiere de las dos terceras partes del Congreso de la Unión.

"Entonces el bloque conservador tiene que definirse, para decirlo con claridad, el PRI y el PAN, el PRIAN, van a tener que definirse, todavía no los escucho, pero ya quiero porque van a tener que decidir por quién van a votar o por la Comisión Federal de Electricidad o por Iberdrola". Andrés Manuel López Obrador

López Obrador señaló que será durante la votación de la reforma cuando se conocerá de qué lado están los legisladores. "O sea no hay para dónde hacerse, entonces ahí es donde vamos a ver si son representantes populares o si son empleados al servicio de los grupos de intereses creados ", subrayó.

también puedes leer AMLO agradece respaldo de Ken Salazar en reforma eléctrica

"Muy bien, Ken", por su respaldo a reforma, dice

López Obrador agradeció al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, por su respaldo en la Reforma Eléctrica, pues aseguró que se trata de una iniciativa “justa” que garantiza al sector privado 46 por ciento de la generación de la energía eléctrica.

“Yo agradezco mucho las palabras del embajador Ken Salazar. El Gobierno del presidente (Joe) Biden ha sido muy respetuoso y se está buscando que trabajemos cada vez en mayor coordinación”, externó el primer mandatario.

Además, dijo que el embajador cuenta con experiencia en el ámbito político, pues fue senador en Estados Unidos, además de que se trata de un hombre con juicio práctico y sentido común.

“Él sabe, como lo expresó, que es necesario revisar el marco legal constantemente, porque vivimos en un mundo cambiante, son nuevas las realidades. Entonces, a lo mejor a algunos empresarios de Estados Unidos o de aquí también no les va a gustar, pero muy bien Ken”, expresó el tabasqueño.

Explicó que la Reforma Eléctrica garantiza a la iniciativa privada hasta el 46 por ciento de la participación de este mercado en el país, lo cual, dijo, es el equivalente a todo el sector de Argentina.

“Es una reforma justa, no es una imposición, es considerando a todos. Se debe de saber que se le está garantizando al sector privado el 46 por ciento de la generación de la energía eléctrica y 54 para la Comisión Federal de Electricidad”, subrayó López Obrador.

Lamentó que hasta hace unos años se pretendiera ver a México como una tierra de conquista y limitar a la CFE para dar prioridad a las empresas particulares con el pretexto de las energías limpias.

“Tenemos 60 hidroeléctricas que se construyeron a través de los años con presupuesto público en beneficio del pueblo de México, pero no se pueden utilizar a cabalidad, no pueden turbinar porque en la legislación vigente se considera que la energía que se produce con agua no es limpia”, reprochó el mandatario.

Expuso que entre los que están en contra de la Reforma Eléctrica se encuentran organismos autónomos como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

“Esta iniciativa la impugnó este organismo de la competencia. Así como los jueces, que hay un juez ahí, que nada más está esperando a ver qué iniciativa presentamos y de inmediato el amparo porque está al servicio de ellos, no todo el Poder Judicial, pero sí una buena parte”, aseveró el Presidente.

Embajador de EU busca “piso parejo” a empresas

Tras respaldar la decisión del Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los cambios a la reforma energética de 2013, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aclaró que una de sus prioridades en el país es ver por inversionistas y empresas estadounidenses “para que exista piso justo y parejo”.

“Una de mis prioridades en México es ver por inversionistas y empresas estadounidenses para que exista piso justo y parejo. Estados Unidos respeta soberanía de México y confía en que México cumplirá los compromisos adquiridos bajo el T-MEC al considerar cambios al sector energético”, escribió ayer en su cuenta de Twitter.

El jueves, tras su visita al pleno de San Lázaro, Salazar expresó que el Ejecutivo mexicano “tiene razón” al impulsar una reforma en materia eléctrica: “México ya lleva desde 2013 con esta ley, el Presidente tiene razón de decir: ‘vamos a hacer cambios para lo mejor del pueblo’. Se tienen que entender las razones de él”.

En redes sociales, apuntó que México y Estados Unidos cuentan con recursos naturales suficientes para crear una central de energía limpia en América del Norte, y que empresas de su país desempeñan un papel fundamental en los esfuerzos para conseguir dicho objetivo.

