AMLO pide a Tim Golden aclarar 'quién pompó' reportaje sobre 'narcoapoyo' a su campaña en 2006

Andrés Manuel López Obrador invitó al periodista estadounidense Tim Golden a la conferencia matutina para que aclare “quién pompó”, después de la publicación del reportaje sobre el presunto financiamiento de dos millones de dólares del narcotráfico a su campaña presidencial de 2006.

AMLO aseguró que ayer durante la reunión con la delegación de Estados Unidos encabezada por Elizabeth Sherwood-Randall no trató el asunto de la investigación de la DEA, sin embargo, ésta le confirmó que el caso está cerrado desde 2011.

“Por eso nos ayudaría mucho que él como periodista nos hiciera un relato. ¿Cuándo supo del caso, con quién habló, quién lo invitó venir a México para tratar el caso, cuándo llegó, cuándo se fue?, y como diría el finado Chico Ché, ¿quién pompó?”, señaló AMLO.

#ConferenciaPresidente | Miércoles 7 de febrero de 2024. https://t.co/i6Zji1rHuQ — Gobierno de México (@GobiernoMX) February 7, 2024

Durante la conferencia matutina, AMLO dijo que si acepta Golden asistir a Palacio Nacional, le tiene preparados otros cuestionamientos relacionados con la investigación que hizo sobre el “narcoapoyo” del Cártel de Sinaloa a su campaña cuando era abanderado del PRD a la Presidencia.

“Le hago un llamado al periodista, lo invito aquí, le quiero hacer unas preguntas, que ¿desde cuándo viene a México a tratar este asunto? ¿Por qué de repente, si es un periodista famoso, le interesa retomar este tema y sobre todo darlo a conocer en estos momentos?”, insistió AMLO.

AMLO agregó: “Que me diga ¿quién lo contrató o cómo le llamaron? Porque estaba me parece que en Israel y lo trajeron”.

AMLO expuso que tiene una hipótesis sobre el escándalo que se armó con el supuesto financiamiento del narcotráfico a su campaña electoral hace 18 años, lo cual generó que se volviera trending topic con 170 millones de menciones con la frase “presidente narcotraficante”.

“Estoy llegando a la conclusión de que todo esto lo armaron a partir de que se dio a conocer lo del segundo tirador contra Colosio, porque no se sabía, bueno, yo no lo sabía, presidente de México, no sabía hace tres meses y tengo como principio no mentir, no robar y no traicionar”, sostuvo AMLO.

AMLO reiteró que no sabía que Genaro García Luna había ingresado al Cisen, al sistema de espionaje junto con Carlos Salinas en 1989. “Y no sabía que a él le toca, ya ascendido en el Cisen, ya como supervisor o jefe de operaciones en 1994, ir a buscar, a liberar al que supuestamente fue el segundo tirador (Jorge Antonio Ortega Sánchez) que trabajaba en el Cisen”.

AMLO indicó que le llegó información de que el periodista y premio Pulitzer, corría con el expresidente Carlos Salinas de Gortari. “Era corresponsal del New York Times y salía a correr con Salinas, muy amigo de Otto Granados, de (José) Carreño Carlón, seguramente de (Jorge) Castañeda, de todo este grupo”, apuntó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR