El Presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que como no alcanzarán los votos de su partido y aliados para aprobar la reforma Constitucional para que la Guardia Nacional pasé a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), al igual que en el caso de la Eléctrica presentará una modificación a leyes secundarias.

"Me preocupa hacia adelante, que se termine este gobierno y que todo lo que estamos haciendo creando la Guardia Nacional vuelva a como estaba antes, que quedé en Gobernación ¿y saben para qué?, para cuidar las instalaciones de Segob contrataban a policías privadas, ni para cuidar a la Secretaría servían, pero voy a hacer lo mismo que hice con la reforma eléctrica", adelantó el mandatario.

Agregó que ahora se oponen a la función de seguridad por parte de la Guardia Nacional.

"Utilizan estos reaccionarios represores el argumento de que queremos militarizar al país ¿qué no declararon ellos la guerra y no se dedicaron a reprimir a lod derechos humanos, ahora no hay tortura, hay respeto por la gente. En todas las escuelas militares y de la Marina hay materias que tienen que ver con el respeto a los derechos humanos y además, otra cosa que no hemos quitado, el presidente de la República es comandante supremo de las fuerzas armadas", manifestó el Presidente.

Este lunes, Andrés Manuel López Obrador anunció que modificará las funciones de las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Defensa Nacional (Sedena), para que la Guardia Nacional quede adscrita al Ejército.

“Les adelanto, por lo mismo, que ya por acuerdo de la Presidencia pasa la seguridad que tiene que ver con la Guardia Nacional, completa, ya pasa a la Secretaría de la Defensa. Ya la cuestión operativa está a cargo de la Secretaría de la Defensa, pero voy a emitir un acuerdo para que ya por completo la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa y esperamos nada más el resultado de la reforma. Pero ya quiero que sea la Secretaría de la Defensa la que se haga cargo”, expuso. ayer en Palacio Nacional.

FGR