AMLO presentará reforma constitucional eléctrica

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que presentará al Congreso de la Unión una reforma constitucional para considerar el interés público, la protección civil y la seguridad de los ciudadanos, como prioridad en materia de generación y despacho de energía.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, el 12 de julio de 2021. Foto: Cuartoscuro.

AMLO dijo que durante el periodo neoliberal el manejo de la política económica significaba poner por delante el interés de las empresas, aun tratándose no sólo del interés público sino de la seguridad de la gente, de la protección civil, que no se inunden los pueblos, la planicie de Tabasco, eso no les importaba.

Por eso mismo es que vamos a presentar una iniciativa de reforma constitucional. Yo tenía pensado inicialmente sólo reformar la ley para corregir esta situación, pero llegue a la conclusión después de ese amparo que necesitamos una reforma constitucional para que se considere como prioritario el interés público y la protección civil, agregó AMLO.

El primer mandatario recordó que las turbinas estaban paradas, no había despacho de energía, con el fin de beneficiar a las empresas privadas y tener subutilizadas las hidroeléctricas que producen energía barata y limpia porque es agua.

Al encabezar la supervisión de las acciones de apoyo a los damnificados por las lluvias e inundaciones en Tabasco y Chiapas, explicó que por lo anterior se emitió un decreto que empezó a surtir efecto a partir del 1 de enero de este año, pero hace 20 días una empresa extranjera interpuso un amparo en contra del mismo, lo cual detuvo los trabajos en las hidroeléctricas.

Avanza apoyo a damnificados por inundaciones en Tabasco y Chiapas



López Obrador destacó los avances que se han tenido en cuanto a los apoyos para los tabasqueños afectados por las inundaciones. Comentó que le consta que se está llevando un mejor control en todo lo relacionado con las presas del Río Grijalva.

"Me consta de que se está llevando a cabo un control de todo lo que se está manejando en las presas del río Grijalva, para que no estén llenos los vasos. Se ha estado turbinando como nunca, al grado que se ha incrementado la generación de energía al 200 por ciento, lo cual es histórico", enfatizó.

Previamente dio a conocer que se ha avanzado en el apoyo directo a los damnificados de Tabasco y Chiapas, casi al 100 por ciento, donde las familias recibieron un apoyo directo de 10 mil pesos.

"Ya terminamos de entregar a todos, a más de 240 mil familias aproximadamente. Ya también vamos avanzando en la entrega de enseres domésticos, a esas familias, casi a todas, se están entregando sus estufas, camas, refrigeradores, ventiladores, lo que se necesita en el hogar", aseveró.

AMLO adelantó que a más tardar en septiembre se habrán entregado los enseres y electrodomésticos a todas las familias damnificadas, después de estar interrumpido el apoyo por la veda electoral y porque no había producción de los aparatos en nuestro país.

"Por eso hemos tenido que esperar a las empresas, pero han cumplido y han sido muy conscientes, han vendido a precios justos, no se han aprovechado. De modo que ahora que terminó la veda electoral, se va a continuar o ya está de nuevo entregándose enseres en las viviendas de Tabasco, de Chiapas", apuntó.

El Presidente también resaltó los trabajos de dragado en los ríos Grijalva y González para que no se estanque el agua y vuelvan a presentarse más inundaciones, lo cual ayudará a tranquilizar a los pobladores de los municipios de ambas entidades.

ntb