AMLO plantea crear tribunal para juzgar a jueces y magistrados

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la propuesta de reforma al Poder Judicial (PJ), que enviará antes de terminar su sexenio, incluirá la creación de un tribunal que revise la actuación de los jueces, magistrados y ministros, además de la revocación de mandato y la reelección de estos funcionarios.

Así lo expuso, tras expresar su inconformidad por la decisión de la jueza Cuarta de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, María del Carmen Sánchez Cisneros, quien de manera inmediata, dijo, concedió un amparo a Néstor Isidro Pérez, El Nini, para evitar su extradición a Estados Unidos.

“Eso también aplicaría en positivo, porque así el juez, si se permite un periodo de reelección o para mantenerse en el cargo(…) porque se aplicaría también lo de la revocación del mandato, porque no sólo es la elección del juez, del magistrado o ministro.

“La reforma que voy a enviar va a incluir también que exista un tribunal al interior del Poder Judicial para que esté pendiente del funcionamiento de los jueces”, dijo ayer en conferencia.

En el caso de El Nini, jefe de seguridad de Los Chapitos, quien era buscado por la justicia de EU, cuestionó que recibiera un amparo:“¿Qué es eso? O sea, si esto no es corrupción, que me digan los ministros de la Corte (…) ¡Ah!, y el Consejo de la Judicatura. ¿De qué se trata? ¿Esto es derecho? Esto es chueco a todas luces; no se necesita ser doctor en Derecho, pertenecer al Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM o a los colegios de abogados”, reprochó el primer mandatario.

Argumentó que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) se encuentra “pasmado, congelado”, ya que los jueces no son procesados o sentenciados.

“¿Conocen ustedes…? Por ejemplo, esto que estamos planteando, ¿qué no le corresponde a la Judicatura revisarlo? ¿Conocen ustedes de algún juez que esté siendo procesado o que esté en la cárcel? Entonces, son finísimas personas todos, es el castillo de la pureza el Poder Judicial”, cuestionó.

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

La propuesta de reforma al PJ, precisó, incluirá la revocación de mandato y la reelección, lo cual servirá para evaluar los resultados de los funcionarios y conocer quién actúa con apego a la legalidad.

“La gente va a estar pendiente y va a decir: ‘No, éste sí actúa con apego a la legalidad, éste no’, y la gente va a estar más pendiente. ‘Ah, ¿quiere reelegirse o ascender de juez a ministro? No, primo hermano, por ti no voto’”, ilustró.

Denunció que el Poder Judicial está “secuestrado, tomado, por la oligarquía de México”, así como de estar al servicio de la delincuencia: “Al final de cuentas, son instrumentos al servicio de grupos de intereses, están ahí para obedecer órdenes y recibir consignas”.

El Presidente también se expresó en contra de la propuesta del ministro Alberto Pérez Dayán de destituir a los senadores que no acaten resoluciones de la Corte, como el caso de los nombramientos de los comisionados del Inai, ya que “no puede haber un supremo poder conservador” que se sitúe por encima de otro.

“No puede un poder situarse por encima de los demás, no puede haber un supremo poder conservador, como quisieran algunos; sería como el regreso del predominio del Poder Ejecutivo; así era el régimen porfirista y también post revolucionario, que no cambió”, destacó.

Tras subrayar que los poderes son autónomos, opinó que el PJ, “si se quiere convertir en el poder de los poderes, está un poco exagerado; están levitando, porque eso ni es constitucional, es antidemocrático, no lo va a permitir el pueblo”.

ONG pide rechazar terna del Ejecutivo

La organización civil México Evalúa aseguró que el Senado de la República ha sido laxo e irresponsable en su función de control legislativo, al aceptar la renuncia de Arturo Zaldívar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y al no establecer criterios de idoneidad para la terna que lo sucederá.

En un posicionamiento, el organismo detalló que la renuncia de Zaldívar Lelo de Larrea es inconstitucional, debido a que no justificó una causa grave para ello, además que dejó la posibilidad al Ejecutivo de proponer una terna, “cuando la Constitución prevé que las designaciones de personas ministras deben ser escalonadas para salvaguardar la independencia judicial”.

Señaló que al romper este equilibrio, el Presidente estaría nombrando a cinco ministros, casi la mitad de la Corte, durante su administración. Además, sostuvo que el Senado no ha analizado de qué manera la cercanía política de las tres mujeres que integran la terna propuesta por el Ejecutivo Federal puede afectar la independencia judicial.

“Todo lo anterior es sumamente grave, pues se da en un contexto de reiterados ataques a la independencia judicial por parte del Ejecutivo Federal, donde por medio de la designación en curso se pretende colocar a un perfil afín al partido en el poder, contraviniendo con ello el principio de división de poderes que debe garantizarse para un adecuado sistema de controles y contrapesos democráticos”, destacó.

Por lo anterior, México Evalúa hizo un llamado a cada senador y senadora para que cumplan su función de control y garanticen el equilibrio de poderes, que debe prevalecer en todo país democrático rechazando la terna para ministra, debido a su apego con el Gobierno federal.