No me gustaría que AMLO defina a ministra por omisión del Senado: Ricardo Monreal

El senador de Morena, Ricardo Monreal, se pronunció porque los integrantes de la Cámara alta hagan valer su voto para definir a la nueva integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en lugar de dejar que el presidente Andrés Manuel López Obrador decida.

Al reincorporarse a sus actividades legislativas, se refirió al proceso que avanzó en la Comisión de Justicia para elegir a quien ocupará el espacio que dejó vacante el ministro Arturo Zaldívar.

Al ser cuestionado sobre si la decisión final recaería en la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, el político zacatecano dijo que antes de llegar a ese punto lo importante es que el Senado decida sobre la terna que ya recibió la calificación de idónea, en la que participan Bertha Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos González.

“No sé cuál sea esa posibilidad (sobre Ernestina Godoy), pero lo primero que tenemos es que agotar esta , agotar este proceso en el que están inscritos tres personas, que ayer se calificó la idoneidad de la terna y seguramente mañana pasará al pleno, no ahora, porque son 24 horas, de acuerdo con el reglamento y mañana estaremos en la deliberación, discusión y votación”, expuso.

Por ello, ante la pregunta de si considera que entonces el presidente López Obrador debe decidir sobre la próxima ministra, dijo:

“A mí no me gustaría renunciar a mi responsabilidad de elegir a la ministra, no me gustaría que el presidente asumiera una facultad por la omisión del Senado”, declaró.

Por ello, aunque Monreal dijo que no ha revisado los perfiles de la terna, consideró que seguramente sí votará por alguna de las tres aspirantes.

Después de que este lunes la Comisión de Justicia avaló el dictamen de idoneidad de la terna de candidatas a la Corte presentada por López Obrador, se notificó la recepción del dictamen en el pleno y se discutirá este miércoles.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

AM