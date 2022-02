AMLO: para Monreal las puertas de Palacio Nacional están abiertas para abordar cualquier asunto

El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que, como muchos, Ricardo Monreal es un precursor del movimiento de la cuarta transformación y que las puertas están abiertas para él y para todos.

"Es un precursor de este movimiento como muchos", contestó AMLO sobre su opinión del senador en el marco de la aprobación de las próximas reformas.

Expuso que, como todos, el senador morenista tendrá las puertas abiertas de Palacio Nacional para abordar cualquier asunto.

"Claro que sí para él y para todos, hasta para los adversarios, para todos, yo no odio y no tenemos enemigos, tenemos adversarios", contestó el Presidente tras ser cuestionado sobre el tema.

En conferencia de prensa, recalcó que se debe de seguir trabajando para establecer la democracia participativa en México, desterrar la corrupción y ser plenamente humanos.

Y no hacerle caso al canto de las sirenas, hay que ponerse cera en los oídos, es un momento excepcional, son tiempos interesantes los que nos tocó vivir, es un momento estelar, no tenemos por qué distraernos, que no nos distraiga la politiquería