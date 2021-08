AMLO: Ráfaga de viento provocó accidente del helicóptero de la Marina en Hidalgo

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que una ráfaga de viento provocó el accidente de una aeronave de la Secretaría de Marina (Semar), ocurrido el miércoles, en el municipio de Agua Blanca, Hidalgo, donde afortunadamente, dijo, los pilotos evitaron una tragedia mayor.

Descartó las versiones en algunos medios de comunicación que difundieron que se trató de un atentado contra el helicóptero de la Semar. "No, fue una ráfaga fuerte de viento la causa del accidente", ratificó durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional.

AMLO explicó que los funcionarios de los gobiernos federal y de Veracruz venían de regreso de un sobrevuelo en los municipios afectados por el huracán "Grace" como llamatlán y Huayacocotla, principalmente, ubicados en la huasteca baja.

El Presidente de México expresó su solidaridad con los cuatro lesionados, entre ellos el secretario de Gobierno de Veracruz, Eric Cisneros, así como la tripulación del helicóptero de la Marina.

Venían de regreso (de un sobrevuelo) y pasó este accidente. Afortunadamente, repito, supieron los pilotos manejar muy bien la situación, les mando un abrazo y también a los que venían ahí en el helicóptero, aunque no tuvieron daños mayores pero fueron momentos difíciles

AMLO mencionó que en esta parte de Hidalgo donde cayó el helicóptero, se están atendiendo a municipios de Veracruz, Ilamatlán y Huayacocotla, porque "uno de los municipios aislados fue Ilamatlán y ese helicóptero estaba llevando víveres".

El primer mandatario resaltó que tenía programada una visita a esa zona de la huasteca, vía aérea, sin embargo, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval y las autoridades militares le recomendaron que no era pertinente llevarla a cabo porque las condiciones climatológicas.

Yo tenía programado un sobrevuelo por esa región. Me informó el secretario de la Defensa que habían hecho un reconocimiento y que no podían volar, que iba a depender de cómo amaneciera, que había mal tiempo pero no estaba lloviendo fuerte