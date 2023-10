AMLO rechaza que el Gobierno esté rebasado ante el paso de Otis

El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que su Gobierno haya sido rebasado por la emergencia en Guerrero, luego del huracán Otis.

“Estamos allá en Acapulco, hay como 10 mil elementos de las Fuerzas Armadas y muchos trabajadores sociales, trabajadores para el Bienestar; técnicos, debe haber como mil 500, dos mil trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), deben estar manejando como 300 equipos especiales, camiones, para restablecer el servicio de energía eléctrica; y hay también médicos, hay brigadas, todos están ayudando”, dijo.

Ante pregunta expresa en conferencia matutina sobre si avizora un estallido social o se hará un toque de queda, expresó: “No, porque la gente de Guerrero es como en todo México, muy solidaria y tenemos muy buena comunicación con ella”.

“Sí estaban llevando a cabo en algunos lugares actos de saqueo porque pues era la emergencia (…) ahora ya hay retenes de la Guardia Nacional, ya se establecieron estos retenes para mantener el orden”, señaló.

Al anunciar que se donarán 10 mil paquetes de electrodomésticos para Acapulco con base en el censo que levantarán mil Servidores de la Nación, llamó a la población a no permitir saqueos.

“Que nos ayuden a mantener el orden, que no se quieran aprovechar, que siempre sacan o buscan sacar provecho personal, que no se les permita, que tengan confianza que todos van a recibir apoyos. Todo se va a entregar de manera directa, sin intermediarios”, subrayó.

Sobre las críticas de que hubo reacción tardía ante el desastre por Otis, el mandatario denunció que hay campaña de desprestigio, principalmente de adversarios.

“¿Por qué también llegué por carretera y por qué celebro que se haya tomado esa decisión?, porque me fui enterando de todo lo que estaba pasando. Ve uno las casas derrumbadas, cómo todavía el agua inundando la carretera, las avenidas de agua y lodo en las calles de los pueblos, los carros tapados de lodo, afectados por la caída de árboles, los postes de luz, la solidaridad de la gente.

“Hablé con 500 personas en todo el camino, pero son opiniones de nuestros adversarios, y la verdad no hay que enojarse, hay toda una campaña de desprestigio, pero tenemos un escudo que nos protege que es la confianza del pueblo en nuestro gobierno, si no, ya no estaríamos aquí, porque están muy enojados los potentados, corruptos”, aseveró.

Por ello, pidió a la gente no creer en todo lo que se escucha porque “son muy mentirosos, muy falsarios y calumnian, no es nada más México, es una crisis mundial de cómo los medios en vez de informar con objetividad, profesionalidad, manipulan”.

Además, defendió que “sí se avisó con tiempo (del huracán). Pregunten a los centros de control de huracanes si no fue un fenómeno extraordinario, que les digan qué antecedentes hay de cómo se precipita tan rápido”.

Agregó que estaba al pendiente de la evolución del fenómeno, por lo cual ya se había implementado el Plan DN-III y Plan Marina, e incluso alertó en redes sociales cerca de las nueve de la noche.

”EL CREADOR NOS PROTEGIÓ”. Al reiterar en 27 la cifra de muertos, el mandatario federal dijo que afortunadamente no hubo muchos decesos, pues “tuvimos suerte, la naturaleza y el creador nos protegió”.

“Todavía tenemos que esperar a contar con toda la información sobre las personas desaparecidas”, y aunque hay daños materiales, dijo, “afortunadamente no estamos registrando muchas pérdidas de vidas humanas” para un huracán categoría 5.

Cuestionado si acudirá de nuevo al puerto en próximos días, López Obrador sostuvo: “si nos estamos rezagando en el apoyo, voy a Acapulco”.

LA RECONSTRUCCIÓN. Para la parte de la rehabilitación, el Presidente compartió que hablará con las aseguradoras para que no demoren los trámites y se actúe pronto, y para los que no tengan seguro se buscará la forma de que puedan acceder a créditos baratos de la banca comercial y de desarrollo; además, se realizará una reunión entre autoridades hacendarias, del SAT, Banobras, Nacional Financiera, Secretaría de Economía y Banco de México, con empresarios turísticos para concretar un plan de apoyo.

Aunque rechazó fijar una fecha de cuándo se podrá terminar la reconstrucción, reiteró que se trabajará sin parar.

“Vamos a establecer medidas para que no falte el abasto de materiales de construcción, establecer comunicación con las empresas que producen acero, cemento, porque se va a necesitar mucho material de construcción y no queremos que haya especulación y aumenten desmedidamente los precios”, dijo.

“No puedo ahora decir cuándo vamos a terminar, pero sí les puedo decir que ya estamos trabajando y que no vamos a parar, no nos vamos a detener, esto es, vamos a trabajar todos para la rehabilitación, la reconstrucción de Acapulco, apoyo al pueblo. Ya no nos salimos de Acapulco hasta que se restablezca y se regrese a la normalidad.

“Tenemos que poner de pie lo más pronto posible a Acapulco, ése es el plan, la gente afectada y al mismo tiempo que se regrese a la normalidad en cuanto al turismo en el bello puerto de Acapulco”, afirmó el Presidente.

Evelyn hace un llamado a la unidad



La gobernadora de Guerrero, supervisó avances en la reapertura vial, ayer. Foto: Especial

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, hizo un llamado a la unidad en estos momentos difíciles que vive la entidad, ante los daños que causó el huracán Otis, en particular en el puerto de Acapulco.

“En tiempos difíciles, debemos unirnos y ser solidarios, locales y turistas por igual. ¡Fuerza Acapulco! Estamos contigo y no vamos a parar hasta verte brillar nuevamente”, subrayó.

El jueves, la mandataria de Guerrero difundió en sus redes sociales un video sobre la reunión que tuvo con el Presidente Andrés Manuel López Obrador en Acapulco cuando llegó el miércoles por la noche.

Más tarde, la morenista compartió imágenes de un recorrido por la zona Diamante para supervisar avances en la reapertura vial, red eléctrica y servicio de internet.

Este viernes, la gobernadora realizó un sobrevuelo de la zona de desastre, junto a los secretarios de Gobernación, Luisa María Alcalde; de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, y de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, para intensificar los trabajos de atención a damnificados.

“Hay mucho trabajo por hacer y por ello he instruido redoblar esfuerzos a cada integrante de mi gabinete estatal. Los trabajos no paran y confiamos en que la ayuda del Gobierno federal nos permitirá llegar cada vez a más zonas y a más gente. Estoy comprometida al 100 por ciento para que la recuperación de nuestro amado Acapulco se logre lo antes posible, ustedes son mi única y máxima prioridad”, expresó.

Previamente, el Presidente acusó que “hay una mucha grilla” y “mala leche” en contra de la gobernadora de Guerrero, y aclaró que sí se encuentra en Acapulco atendiendo la emergencia y coordinando junto con autoridades federales.

En la conferencia, una reportera cuestionó a López Obrador sobre la supuesta ausencia de la mandataria morenista en la entidad durante y después del paso de Otis, a lo que el mandatario respondió molesto: “Sí, ¿por qué? Tuvimos antier una reunión (...) y está ahí. Hay mucha grilla yo digo politiquería; mala leche”.