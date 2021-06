AMLO rechaza "guardias blancas" o autogobiernos; obligación del Estado garantizar seguridad

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se pronunció en contra de la instalación de "guardias blancas", autodefensas o grupos paramilitares en los estados para enfrentar al crimen organizado, ya que es una tarea del Estado garantizar la seguridad, la paz y la tranquilidad de la población.

Desde su opinión, el primer mandatario reconoció que le da desconfianza el establecimiento de ese tipo de grupos de autodefensa en algunas regiones del país como Michoacán, Guanajuato, Jalisco o Zacatecas, porque en muchos casos se utiliza como pantalla para encubrir a los delincuentes.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, el 25 de junio de 2021. Foto: Cuartoscuro.

"Mi opinión es que no deben existir guardias blancas, no deben de existir autodefensas porque la responsabilidad de la seguridad corresponde al Estado. No soy partidario de que la gente se arme y forme grupos para enfrentar a la delincuencia porque eso no da resultados y a veces en estos grupos se infiltran maleantes", aseveró AMLO.

AMLO abundó que "no se resuelve nada, hasta me da desconfianza cuando surgen grupos así, aparentemente es porque no tienen seguridad, claro que hay una situación de inseguridad y de violencia que tenemos que seguir combatiendo, pero suele pasar que se usa esa situación para proteger o encubrir a delincuentes".

López Obrador señaló que el caso de las "guardias blancas" o grupos paramilitares ya lo experimentaron en Colombia, inclusive, recordó, lo trataron de implementar en México.

"No sé si se acuerdan que trajeron hasta un asesor militar colombiano, que luego ese militar colombiano regresó a Colombia y declaró que no estaba de acuerdo con esa estrategia", explicó durante la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional.

AMLO remarcó que el Estado tiene la obligación de garantizar la paz y la tranquilidad, la seguridad de todos los ciudadanos, y prueba de ello es que se están haciendo esfuerzos en Michoacán, Guanajuato y Zacatecas, en todos lados, para proteger a la población y combatir a la delincuencia donde se ha avanzado.

AMLO insistió en su desacuerdo de que se erijan autogobiernos, "que confíen en la autoridad, que ya no es la autoridad de antes porque anteriormente no había fronteras, no se sabía dónde terminaba la delincuencia organizada y dónde iniciaba la delincuencia de cuello blanco, o para decirlo con más claridad era lo mismo, había contubernio".

AMLO ejemplificó su dicho con el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón; "si quieren pruebas ahí están. Para qué nos vamos a distraer en pruebas de regiones, no, vamos a lo grande; entonces eso ya no, hay una frontera bien definida entre autoridad y delincuencia".

ntb