AMLO rechaza suspensión de las 'mañaneras': es un acto de censura y agravio a la libre expresión, asegura

Ante la petición de la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, al INE para suspender las conferencias mañaneras, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en contra de que quieran silenciarlo porque es un agravio a la libertad de expresión y de la libre expresión de las ideas.

“Cómo nos van a silenciar, ¿y las libertades dónde quedan? Tengo entendido que ya resolvió el Tribunal Electoral que no es posible hacerlo, sería una gravísima violación a la Constitución y desde luego un agravio a la libertad de expresión y a la libre manifestación de las ideas, a la libertad”, aseguró AMLO.

Opinó que esta medida solicitada por la abanderada presidencial del PAN, PRI y PRD ayer durante una reunión con los consejeros electorales, para censurar las mañaneras, solo refleja que andan nerviosos, por lo cual hizo un llamado a que se serenen.

“No sé qué les está pasando, están muy nerviosos, pero que se serenen, se tranquilicen, somos adversarios, no somos enemigos, vamos a abrazarnos, a respetarnos mucho”, sostuvo.

México no vive una dictadura, señala Obrador

Durante el diálogo circular de este miércoles en Palacio Nacional, el mandatario preguntó a los asistentes: “Quieren censurar las mañaneras. Ustedes ,¿qué opinan?”, a lo que de inmediato respondieron: “No, no”.

Dejó en claro que en nuestro país no estamos en una dictadura ni de la izquierda ni de derecha, sino que se vive una democracia que implica pluralidad, diversidad donde se garantiza el derecho a disentir y no hay un pensamiento único.

“¿Por qué vamos a estar todos de acuerdo con un solo pensamiento? No, nada de hipocresías, y ahí aplica que actuemos en libertad. Soy así, esto soy, así pienso, no ando robaleando porque el robalo es, bueno uno de los pocos peces que anda en dos aguas, no ando de gelatinoso, de blandengue, zigzagueando. No tengo como doctrina la hipocresía, no digo una cosa y hago otra”, expresó.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, durante su intervención en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional. Mario Jasso / Cuartoscuro

El Presidente dijo ser respetuoso de todos sus adversarios políticos, a pesar de la mala costumbre del bloque conservador de fingir, “así como diga una cosa digo la otra. No, no, no, congruencia y adelante con el debate de ideas. Estamos viviendo un momento extraordinario, un momento estelar en la historia de México”, agregó.

